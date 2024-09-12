На Харківщині з-під завалів зруйнованого через обстріл рф будинку врятували 86-річну жінку
Київ • УНН
У селищі Борова рятувальники витягли літню жінку з-під завалів будинку, зруйнованого російським ударом. Постраждала доставлена до лікарні, до рятувальних робіт залучені фахівці з кількох областей.
У селищі Борова Харківської області рятувальники дістали 86-річну жінку з-під завалів зруйнованого внаслідок ранкового удару рф будинку. Наразі вона у лікарні. Про це повідомили у четвер в ДСНС, передає УНН.
Сьогодні зранку ворог завдав підступного удару по житловій двоповерхівці у селищі Борова Ізюмського району. Вибух знищив центральну частину будинку, виникла пожежа. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували жінку, яку завалило уламками будівельних конструкцій. Наразі вона у лікарні
До робіт залучені рятувальники Харківщини, Луганщини та Хмельниччини, а також медрозрахунок з Житомирщини.
Доповнення
Раніше повідомлялось, що вночі через обстріл Борової горів зруйнований житловий будинок. Також російські війська у ніч на 12 вересня завдали удару БПЛА по селищу Золочів, внаслідок чого пошкоджені, зокрема, газові мережі.