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На Харківщині з-під завалів зруйнованого через обстріл рф будинку врятували 86-річну жінку

На Харківщині з-під завалів зруйнованого через обстріл рф будинку врятували 86-річну жінку

Київ • УНН

 • 14559 перегляди

У селищі Борова рятувальники витягли літню жінку з-під завалів будинку, зруйнованого російським ударом. Постраждала доставлена до лікарні, до рятувальних робіт залучені фахівці з кількох областей.

У селищі Борова Харківської області рятувальники дістали 86-річну жінку з-під завалів зруйнованого внаслідок ранкового удару рф будинку. Наразі вона у лікарні. Про це повідомили у четвер в ДСНС, передає УНН

Сьогодні зранку ворог завдав підступного удару по житловій двоповерхівці у селищі Борова Ізюмського району. Вибух знищив центральну частину будинку, виникла пожежа. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували жінку, яку завалило уламками будівельних конструкцій. Наразі вона у лікарні

- йдеться у повідомленні ДСНС.

До робіт залучені рятувальники Харківщини, Луганщини та Хмельниччини, а також медрозрахунок з Житомирщини.

Доповнення 

Раніше повідомлялось, що вночі через обстріл Борової горів зруйнований житловий будинок. Також російські війська у ніч на 12 вересня завдали удару БПЛА по селищу Золочів, внаслідок чого пошкоджені, зокрема, газові мережі.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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