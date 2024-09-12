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На Харківщині оголосили примусову евакуацію ще з 29 населених пунктів

На Харківщині оголосили примусову евакуацію ще з 29 населених пунктів

Київ • УНН

 • 16905 перегляди

У Харківській області проведуть обов'язкову евакуацію 269 дітей з 29 населених пунктів Куп'янського району. З 10 травня через активізацію ворога на півночі області евакуювали 15 031 людину, з них 1282 дитини.

У Харківській області проведуть обов'язкову евакуацію ще із 29 населених пунктів Куп’янського району. Планують вивезти ще 269 дітей, повідомив у четвер голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Сьогодні на Раді оборони області ухвалили рішення до примусову евакуацію 269 дітей із 29 населених пунктів Куп’янського району", - написав Синєгубов у Telegram. 

 За його словами, дітей планують вивезти із:

  • Куп'янської ТГ — 10 населених пунктів, 158 дітей.
  •  Курилівської ТГ — 6 населених пункти, 41 дитина.
  •  Кіндрашівської ТГ — 13 населених пунктів, 70 дітей.

На сьогодні вже евакуювали 10 родин. 

 Синєгубов вказав, що всі евакуйовані отримають матеріальну допомогу від міжнародних партнерів, зокрема ООН, гуманітарну, психологічну, юридичну підтримку. 

Всі, хто цього потребують, отримують тимчасове проживання або ж за підтримки Укрзалізниці допомогу в евакуації до інших областей України.

Доповнення

Із 10 травня, після активізації ворога на півночі області, із Вовчанського та Липцівського напрямків евакуювали 15 031 людина, з них 1282 дитини.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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