Зеленський повідомив, на якому напрямку дещо вирівнюється ситуація
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про поступове покращення ситуації на Покровському напрямку Донецької області за останній тиждень. Генштаб повідомив про 36 відбитих атак на цьому напрямку протягом минулої доби.
Останній тиждень дещо вирівнюється ситуація на Донецькому напрямку, якщо говорити про Покровський напрямок. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час участі у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає кореспондент УНН.
Ситуація на фронті, зрозуміло, що вона складна, але тим не менше, я вважаю, що останній тиждень потрохи вирівнюється ситуація на Донецькому напрямку, якщо ми говоримо про Покровський, тому що є різні напрямки й різні виклики
Доповнення
13 вересня Генштаб повідомляв, що на фронті протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення. Зокрема, на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 64 атаки, а на Покровському напрямку - 36.