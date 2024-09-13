Зеленський повідомив, на якому напрямку дещо вирівнюється ситуація

Останній тиждень дещо вирівнюється ситуація на Донецькому напрямку, якщо говорити про Покровський напрямок. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час участі у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає кореспондент УНН.

Ситуація на фронті, зрозуміло, що вона складна, але тим не менше, я вважаю, що останній тиждень потрохи вирівнюється ситуація на Донецькому напрямку, якщо ми говоримо про Покровський, тому що є різні напрямки й різні виклики