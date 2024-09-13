Зеленский о результатах Курской операции: на Харьковщине враг остановлен, в Донецкой области - замедлен

Благодаря успехам Курской операции украинские силы смогли остановить врага на Харьковщине и замедлить его продвижение в Донецкой области, хотя ситуация остается сложной. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время участия в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, передает корреспондент УНН.

"Скорость на Покровском направлении была даже быстрее, до Курской операции, как и в целом на Востоке. Хочу всем напомнить, что у россиян были движения на Харьковском направлении, что также является тяжелым центром восточной Украины. Вы видели, что они прорвали нашу оборону и хотели защитить Харьков, кроме этого их официальные месседжи по строительству буферных зон, на протяжении всей нашей границы и Востоком они бы не закончили", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина получила информацию партнеров, что от Севера до Востока по границам государства россия готовила план, по созданию буферных зон, а при боевом успехе они хотели захватывать центры тех регионов.

"Я считаю, что Курская операция дала те результаты, на которые мы рассчитывали. На Харьковщине враг остановлен, замедлен ход россиян в Донецкой области, хотя там очень трудно и до позитива далеко, но на других направлениях они забрали свои силы", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский заявил о постепенном улучшении ситуации на Покровском направлении Донецкой области за последнюю неделю.