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Зеленський про результати Курської операції: на Харківщині ворог зупинений, на Донеччині - уповільнений

Зеленський про результати Курської операції: на Харківщині ворог зупинений, на Донеччині - уповільнений

Київ • УНН

 • 21560 перегляди

Президент Зеленський заявив, що завдяки Курській операції українські сили зупинили ворога на Харківщині та уповільнили його просування на Донеччині. Ситуація залишається складною, але на інших напрямках росіяни забрали свої сили.

Завдяки успіхам Курської операції українські сили змогли зупинити ворога на Харківщині та уповільнити його просування на Донеччині, хоча ситуація залишається складною. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час участі у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає кореспондент УНН.

"Швидкість на Покровському напрямку була навіть швидше, до Курської операції, як і в цілому на Сході. Хочу всім нагадати, що в росіян були рухи на Харківському напрямку, що також є важким центром східної України. Ви бачили, що вони прорвали нашу оборону і хотіли захистити Харків, окрім цього їх офіційні меседжі щодо будування буферних зон, впродовж всього нашого кордону і Сходом вони б не закінчили", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна отримала інформацію партнерів, що від Півночі до Сходу по кордонах держави росія готувала план, щодо створення буферних зон, а при бойовому успіху вони хотіли захоплювати центри тих регіонів.

"Я вважаю, що Курська операція дала ті результати, на які ми розраховували. На Харківщині ворог зупинений, уповільнений хід росіян на Донеччині, хоча там дуже важко і до позитиву далеко, але на інших напрямках вони забрали свої сили", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив про поступове покращення ситуації на Покровському напрямку Донецької області за останній тиждень.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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