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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ: За сутки ликвидировано 1210 российских военных

ВСУ: За сутки ликвидировано 1210 российских военных

Киев  •  УНН

14 сентября 2024, 04:27  •  6841 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях противника за сутки. Общие потери россиян с начала войны достигли 632630 человек, уничтожено 8674 танка и 17043 бронемашины.

В течение суток противник потерял 1210 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери противника за период с 24.02.22 по 14.09.24:

- Личный состав: 632630 (+1210).

- Танки: 8674 (+3).

- Бронированные боевые машины: 17043 (+40).

- Артиллерийские системы: 18086 (+25).

- РСЗВ: 1186 (+1).

- Средства ППО: 946 (+1).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 15149 (+36).

- Крылатые ракеты: 2591.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 24631 (+71).

- Специальная техника: 3084 (+13).

На фронті відбулося 115 боєзіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку - Генштаб13 сентября 2024, 20:14 • 14681 просмотр

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