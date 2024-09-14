ВСУ: За сутки ликвидировано 1210 российских военных
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях противника за сутки. Общие потери россиян с начала войны достигли 632630 человек, уничтожено 8674 танка и 17043 бронемашины.
В течение суток противник потерял 1210 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери противника за период с 24.02.22 по 14.09.24:
- Личный состав: 632630 (+1210).
- Танки: 8674 (+3).
- Бронированные боевые машины: 17043 (+40).
- Артиллерийские системы: 18086 (+25).
- РСЗВ: 1186 (+1).
- Средства ППО: 946 (+1).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 15149 (+36).
- Крылатые ракеты: 2591.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 24631 (+71).
- Специальная техника: 3084 (+13).
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