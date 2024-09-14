Более 70 "Шахедов" запущено по Украине: большинство было уничтожено силами ПВО - Зеленский

Ночью рф атаковала Украину более 70 "Шахедами", большинство из которых сбито. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность воинам армейской авиации, мобильным огневым группам и подразделениям ПВО, которые защищали небо над Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областями.

Спасибо за защиту неба - заявил Владимир Зеленский.

Он также отметил важность усиления воздушной обороны и привлечения дополнительных возможностей для защиты жизни украинцев, отметив, что Украина продолжает работать над этим с международными партнерами.

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