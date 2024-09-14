Зеленский: Украина держит позиции в Донецкой области, несмотря на сложности

Во время традиционного вечернего обращения проинформировал о разговоре с Главкомом Сырским относительно текущей ситуации на фронте. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

В частности, обсуждались ключевые направления в Донецкой области, где украинские военные продолжают держать позиции, несмотря на сложные условия.

Я только что говорил с Главкомом Сырским. Доклад по фронту: Донецкая область, ключевые направления. Держим позиции, как бы это ни было трудно - отметил Владимир Зеленский.

Также Президент коснулся ситуации на Курщине, в частности действий Вооруженных сил Украины и реакции российской стороны на украинские операции. Он подчеркнул, что Украина продолжает действовать согласно плану, защищая свои фундаментальные интересы.

Зеленский подчеркнул важность давления на страну-террорист, отметив, что украинские действия направлены на то, чтобы война ощущалась там, откуда ее принесли в Украину.

Давим на Россию и делаем все, чтобы война ощущалась там, откуда ее принесли в Украину - резюмировал Владимир Зеленский.

Понад 70 "Шахедів" запущено по Україні: більшість було знищено силами ППО - Зеленський