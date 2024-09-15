В ОП спростували інформацію, що Зеленський планує оголосити про замороження бойових дій в Україні
Київ • УНН
Радник президента спростував інформацію про можливе оголошення Зеленським локального припинення вогню під час візиту до США. Україна проти будь-якої заморозки війни і представить план перемоги США.
Радник Президента України з комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію про те, що Володимир Зеленський під час візиту до США може оголосити про готовність до локального припинення вогню на окремих ділянках фронту, пише УНН.
Деталі
BILD поширив фейк. План перемоги BILD не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку плану перемоги, ніхто з BILD не говорив.Мінськ-3 або будь-який інший ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме план перемоги України, а не капітуляції чи заморозки. План перемоги буде представлений спочатку саме Сполученим Штатам, бо Сполучені Штати здатні забезпечити реалізацію його наповнення
Контекст
Німецьке видання BILD з посиланням на власні джерела повідомляло, що Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США може оголосити про готовність до локального припинення вогню на окремих ділянках фронту, що буде обговорено з президентом Джо Байденом і кандидатами Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.Зазначається, що Зеленський, перебуваючи у США, планує обговорити свій план перемоги, який передбачає можливість використання західної зброї для ударів по росії та тимчасове припинення бойових дій на певних фронтових ділянках.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Конгресу США. Зеленський подякував за підтримку та анонсував представлення плану перемоги України Байдену та кандидатам у президенти США.