В ОП опровергли информацию, что Зеленский планирует объявить о замораживании боевых действий в Украине

Советник Президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг информацию о том, что Владимир Зеленский во время визита в США может объявить о готовности к локальному прекращению огня на отдельных участках фронта, пишет УНН.

Детали

BILD распространил фейк. План победы BILD не видел, и из тех нескольких людей, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто с BILD не говорил.Минск-3 или любой другой никто россиянам не подарит. Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят. И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали именно план победы Украины, а не капитуляции или заморозки. План победы будет представлен сначала именно Соединенным Штатам, потому что Соединенные Штаты способны обеспечить реализацию его наполнения - заявил Литвин.

Контекст

Немецкое издание BILD со ссылкой на собственные источники сообщало, что Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США может объявить о готовности к локальному прекращению огня на отдельных участках фронта, что будет обсуждено с президентом Джо Байденом и кандидатами Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Отмечается, что Зеленский, находясь в США, планирует обсудить свой план победы, который предусматривает возможность использования западного оружия для ударов по России и временное прекращение боевых действий на определенных фронтовых участках.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США. Зеленский поблагодарил за поддержку и анонсировал представление плана победы Украины Байдену и кандидатам в президенты США.