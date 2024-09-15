В ОП опровергли информацию, что Зеленский планирует объявить о замораживании боевых действий в Украине
Киев • УНН
Советник президента опроверг информацию о возможном объявлении Зеленским локального прекращения огня во время визита в США. Украина против любой заморозки войны и представит план победы США.
Советник Президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг информацию о том, что Владимир Зеленский во время визита в США может объявить о готовности к локальному прекращению огня на отдельных участках фронта, пишет УНН.
Детали
BILD распространил фейк. План победы BILD не видел, и из тех нескольких людей, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто с BILD не говорил.Минск-3 или любой другой никто россиянам не подарит. Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят. И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали именно план победы Украины, а не капитуляции или заморозки. План победы будет представлен сначала именно Соединенным Штатам, потому что Соединенные Штаты способны обеспечить реализацию его наполнения
Контекст
Немецкое издание BILD со ссылкой на собственные источники сообщало, что Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США может объявить о готовности к локальному прекращению огня на отдельных участках фронта, что будет обсуждено с президентом Джо Байденом и кандидатами Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Отмечается, что Зеленский, находясь в США, планирует обсудить свой план победы, который предусматривает возможность использования западного оружия для ударов по России и временное прекращение боевых действий на определенных фронтовых участках.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США. Зеленский поблагодарил за поддержку и анонсировал представление плана победы Украины Байдену и кандидатам в президенты США.