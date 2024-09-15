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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский о плане победы Украины: содержит 4 основных пункта и 1 - послевоенный

Зеленский о плане победы Украины: содержит 4 основных пункта и 1 - послевоенный

Киев  •  УНН

15 сентября 2024, 16:51  •  12406 просмотра

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Президент Зеленский анонсировал план победы Украины из 4 основных пунктов и 1 послевоенного. План включает безопасность, геополитическое место Украины, военную и экономическую поддержку.

План победы Украины, который Президент Владимир Зеленский собирается представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один послевоенный. Речь о безопасности, геополитическом месте Украины, сильной военной поддержке, экономической поддержке. Об этом Зеленский заявил в интервью Фариду Закарии на CNN, передает УНН.

Да, я буду говорить с ним о том (Байденом - ред.), как укрепить нас перед саммитом мира, чтобы мы занимали сильную позицию, потому что дипломатические решения хороши, если ты сильный. Иначе путин даже не будет принимать в этом участия. Я думаю, что при других обстоятельствах они не будут заинтересованы в том, чтобы остановить войну. Поэтому у меня есть план. Да, план победы, потому что для нас победа означает быть очень сильными и быть готовыми к сильной дипломатии. Именно поэтому я подготовил несколько пунктов. Четыре из них - основные пункты. Плюс один, который нам нужен после войны. Итак, я поделюсь с Байденом,

- сказал Зеленский.

Он отметил, что речь о безопасности, речь о геополитическом месте Украины, речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступной для Украины.

И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, но которые, думаю, будут интересными. Но я думаю, что это главное. Мы готовы. Если президент Байден оценит и поддержит наш план и если он и его команда смогут добавить еще что-то, что усилит нашу позицию, мы будем готовы,

- добавил Зеленский.

Также он рассказал, что планирует показать план Дональду Трампу и Камале Харрис.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США. Зеленский поблагодарил за поддержку и анонсировал представление плана победы Украины Байдену и кандидатам в президенты США.

Советник Президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг информацию о том, что Владимир Зеленский во время визита в США может объявить о готовности к локальному прекращению огня на отдельных участках фронта.

Павел Башинский

Павел Башинский

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