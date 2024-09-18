Украина уже полностью подготовила план победы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже полностью подготовлен план победы, все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к плану. Самое главное теперь - решимость реализовать. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Сегодня уже можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы, все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к плану. Все проработано. Самое главное теперь - решимость реализовать. Нет и не может быть никакой альтернативы миру, никакой заморозки войны, или любых других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап. Нам нужна надежная и длительная безопасность для Украины, а значит и всей Европы. Именно ради этого работаем - сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США. Зеленский поблагодарил за поддержку и анонсировал представление плана победы Украины Байдену и кандидатам в президенты США.

Зеленский сообщал, что план победы Украины содержит 4 основных пункта и один послевоенный. Речь о безопасности, геополитическом месте Украины, сильной военной поддержке, экономической поддержке.