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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина уже полностью подготовила план победы - Зеленский

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 17:19  •  4626 просмотра

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Президент Украины заявил о полной готовности плана победы со всеми пунктами и деталями. Зеленский отметил важность решимости в реализации плана и отверг альтернативы мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже полностью подготовлен план победы, все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к плану. Самое главное теперь - решимость реализовать. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Сегодня уже можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы, все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к плану. Все проработано. Самое главное теперь - решимость реализовать. Нет и не может быть никакой альтернативы миру, никакой заморозки войны, или любых других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап. Нам нужна надежная и длительная безопасность для Украины, а значит и всей Европы. Именно ради этого работаем

- сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США. Зеленский поблагодарил за поддержку и анонсировал представление плана победы Украины Байдену и кандидатам в президенты США.

Зеленский сообщал, что план победы Украины содержит 4 основных пункта и один послевоенный. Речь о безопасности, геополитическом месте Украины, сильной военной поддержке, экономической поддержке.

Павел Башинский

Павел Башинский

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