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У кремлі пообіцяли вивчити план перемоги Зеленського

У кремлі пообіцяли вивчити план перемоги Зеленського

Київ • УНН

 • 49421 перегляди

Пєсков заявив про готовність розглянути план перемоги України, але лише після офіційної публікації. Росія відмовляється брати участь у "саміті миру" щодо України, навіть за запрошення.

У москві заявили, що готові вивчити план перемоги президента України Володимира Зеленського. Про це під час брифінгу заявив прессекретар кремля дмитро пєсков, пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

пжсков вважає, що цінити план можна буде лише тоді, коли документ буде офіційно оприлюдненим.

Ми вважаємо, що неможливо займатися якимось аналізом, спираючись на повідомлення ЗМІ. Якщо колись за офіційними джерелами з'являтиметься якась інформація, ми, звісно ж, уважно вивчимо (план перемоги - ред.)... Поки ж дуже багато різної, зокрема суперечливої, інформації, недостовірної. Ми до цього ставимося дуже стримано

- заявив речник кремля. 

План перемоги України розрахований на підтримку Байдена - Зеленський22.09.24, 20:40 • 35394 перегляди

Доповнення

Разом з тим, у москві заявили, що представники рф не братимуть участі у "саміті миру" щодо України, навіть якщо їх запросять. У кремлі пояснюють - росія готова до переговорів лише з урахуванням "ситуації на землі" та її інтересів.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже має повністю підготовлений план перемоги, всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Найголовніше тепер - рішучість реалізувати.

Володимир Омельченко

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