План перемоги України розрахований на підтримку Байдена - Зеленський

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 58306 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 116904 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 155785 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 125973 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 117275 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 117459 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 147466 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75794 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84301 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 183608 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.5 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ закінчиться через 2 години
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 47368 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 35787 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 33806 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 33499 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 31148 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 155785 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 147466 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 183608 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 520114 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598858 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 8589 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35657 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 35114 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 37221 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60216 перегляди
Актуальне
План перемоги України розрахований на підтримку Байдена - Зеленський

План перемоги України розрахований на підтримку Байдена - Зеленський

Київ • УНН

 • 35394 перегляди

Президент України заявив, що план перемоги розроблений з урахуванням підтримки Джо Байдена. Зеленський підкреслив, що документ не вимагає співпраці від Росії і залежить лише від Києва та закордонних партнерів.

План перемоги України розрахований на підтримку глави Білого дому Джо Байдена. Про це в інтерв'ю виданню The New Yorker заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

На питання про те, чи має Україна план "Б" на той випадок, якщо Байден відхилить План перемоги, Зеленський відповів: "Ми роками живемо у плані "Б".

За його словами, план "А" був запропонований ще до повномасштабної війни, коли йшлося про превентивні санкції та посилення України різним озброєнням. Однак тоді партнери "не послухали" Україну. 

Зараз я пропоную новий план "А". Цей план означає, що ми змінюємо поточний курс, де встояли лише завдяки силі нашої армії, героїчній відданості європейським цінностям нашого народу та бійців. Якщо ви не хочете, щоб ця війна затягувалася, якщо ви не хочете, щоб Путін поховав нас під трупами свого народу, забравши при цьому більше українських життів, ми пропонуємо вам план зміцнення 

- заявив глава держави.

Він також підкреслив, що у плані прописано те, що партнери можуть зробити без участі Росії. Тож документ не вимагає співпраці від Москви. Зеленський додав, що перш ніж дипломатія зможе бути ефективною, реалізація українського плану залежить лише від Києва і закордонних партнерів.

Зеленський: план перемоги розрахований на швидкі рішення партнерів - з жовтня по грудень без затримок 20.09.24, 14:05 • 13411 переглядiв

Ви мали рацію, цей план ( перемоги - ред.) розроблений, перш за все, з урахуванням підтримки Байдена. Якщо він не хоче це підтримувати, я не можу його змусити. Якщо він відмовиться, тоді ми повинні продовжувати жити за планом Б. І це прикро

- заявив Зеленський.

Водночас відмову Байдена він назвав "жахливою думкою"

Це (відмова Байдена підтримати план перемоги - ред.) означало б, що Байден не хоче закінчувати війну в будь-який спосіб, який заперечує перемогу РФ  

- наголошує президент України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже має повністю підготовлений план перемоги, всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Найголовніше тепер - рішучість реалізувати.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
bilyi-dimБілий дім
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88