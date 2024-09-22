План перемоги України розрахований на підтримку Байдена - Зеленський

План перемоги України розрахований на підтримку глави Білого дому Джо Байдена. Про це в інтерв'ю виданню The New Yorker заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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На питання про те, чи має Україна план "Б" на той випадок, якщо Байден відхилить План перемоги, Зеленський відповів: "Ми роками живемо у плані "Б".

За його словами, план "А" був запропонований ще до повномасштабної війни, коли йшлося про превентивні санкції та посилення України різним озброєнням. Однак тоді партнери "не послухали" Україну.

Зараз я пропоную новий план "А". Цей план означає, що ми змінюємо поточний курс, де встояли лише завдяки силі нашої армії, героїчній відданості європейським цінностям нашого народу та бійців. Якщо ви не хочете, щоб ця війна затягувалася, якщо ви не хочете, щоб Путін поховав нас під трупами свого народу, забравши при цьому більше українських життів, ми пропонуємо вам план зміцнення - заявив глава держави.

Він також підкреслив, що у плані прописано те, що партнери можуть зробити без участі Росії. Тож документ не вимагає співпраці від Москви. Зеленський додав, що перш ніж дипломатія зможе бути ефективною, реалізація українського плану залежить лише від Києва і закордонних партнерів.

Зеленський: план перемоги розрахований на швидкі рішення партнерів - з жовтня по грудень без затримок

Ви мали рацію, цей план ( перемоги - ред.) розроблений, перш за все, з урахуванням підтримки Байдена. Якщо він не хоче це підтримувати, я не можу його змусити. Якщо він відмовиться, тоді ми повинні продовжувати жити за планом Б. І це прикро - заявив Зеленський.

Водночас відмову Байдена він назвав "жахливою думкою"

Це (відмова Байдена підтримати план перемоги - ред.) означало б, що Байден не хоче закінчувати війну в будь-який спосіб, який заперечує перемогу РФ - наголошує президент України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже має повністю підготовлений план перемоги, всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Найголовніше тепер - рішучість реалізувати.