План победы Украины рассчитан на поддержку Байдена - Зеленский - Зеленский

План победы Украины рассчитан на поддержку главы Белого дома Джо Байдена. Об этом в интервью изданию The New Yorker заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

На вопрос о том, имеет ли Украина план «Б» на тот случай, если Байден отклонит План победы, Зеленский ответил: «Мы годами живем в плане „Б“.

По его словам, план «А» был предложен еще до полномасштабной войны, когда речь шла о превентивных санкциях и усилении Украины различным вооружением. Однако тогда партнеры «не послушали» Украину.

Сейчас я предлагаю новый план «А». Этот план означает, что мы меняем текущий курс, где устояли только благодаря силе нашей армии, героической преданности европейским ценностям нашего народа и бойцов. Если вы не хотите, чтобы эта война затягивалась, если вы не хотите, чтобы Путин похоронил нас под трупами своего народа, забрав при этом больше украинских жизней, мы предлагаем вам план укрепления