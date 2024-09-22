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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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План победы Украины рассчитан на поддержку Байдена - Зеленский - Зеленский

План победы Украины рассчитан на поддержку Байдена - Зеленский - Зеленский

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 17:40  •  10402 просмотра

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Президент Украины заявил, что план победы разработан с учетом поддержки Джо Байдена. Зеленский подчеркнул, что документ не требует сотрудничества от России и зависит только от Киева и зарубежных партнеров.

План победы Украины рассчитан на поддержку главы Белого дома Джо Байдена. Об этом в интервью изданию The New Yorker заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

На вопрос о том, имеет ли Украина план «Б» на тот случай, если Байден отклонит План победы, Зеленский ответил: «Мы годами живем в плане „Б“.

По его словам, план «А» был предложен еще до полномасштабной войны, когда речь шла о превентивных санкциях и усилении Украины различным вооружением. Однако тогда партнеры «не послушали» Украину. 

Сейчас я предлагаю новый план «А». Этот план означает, что мы меняем текущий курс, где устояли только благодаря силе нашей армии, героической преданности европейским ценностям нашего народа и бойцов. Если вы не хотите, чтобы эта война затягивалась, если вы не хотите, чтобы Путин похоронил нас под трупами своего народа, забрав при этом больше украинских жизней, мы предлагаем вам план укрепления 

- заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что в плане прописано то, что партнеры могут сделать без участия России. Поэтому документ не требует сотрудничества от Москвы. Зеленский добавил, что прежде чем дипломатия сможет быть эффективной, реализация украинского плана зависит только от Киева и зарубежных партнеров.

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Вы были правы, этот план (победы - ред.) разработан, прежде всего, с учетом поддержки Байдена. Если он не хочет это поддерживать, я не могу его заставить. Если он откажется, тогда мы должны продолжать жить по плану Б. И это обидно

- заявил Зеленский.

В то же время отказ Байдена он назвал «ужасной мыслью»

Это (отказ Байдена поддержать план победы - ред.) означало бы, что Байден не хочет заканчивать войну любым способом, который отрицает победу РФ  

- отмечает президент Украины.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже имеет полностью подготовленный план победы, все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к плану. Самое главное теперь - решимость реализовать.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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