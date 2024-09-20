Зеленский: план победы рассчитан на быстрые решения партнеров - с октября по декабрь без задержек
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что план победы зависит от решений США и союзников. План рассчитан на быстрые решения партнеров с октября по декабрь.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы будет обсуждать с президентом США Джо Байденом, ведь решение по плану зависит именно от него. Весь план рассчитан на быстрые решения партнеров, которые должны произойти, начиная с октября по декабрь, и не затягивать этот процесс. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН.
Детали
Относительно плана победы. Хотелось бы быть последовательным человеком и все детали я буду обсуждать с президентом США, потому что в большинстве своем решение по плану зависит именно от него. Ну, и также от других союзников, но там есть пункты, которые зависят именно от положительной воли и поддержки США. Очень надеюсь, что он поддержит этот план. Весь план рассчитан на быстрые решения наших партнеров, план рассчитан на решения, которые должны произойти, начиная с октября по декабрь и не затягивать этот процесс. Мы бы очень так хотели. Тогда мы считаем, что план сработает
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже полностью подготовлен план победы, все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к плану. Самое главное теперь - решимость реализовать.
Зеленский сообщал, что план победы Украины содержит 4 основных пункта и один послевоенный. Речь о безопасности, геополитическом месте Украины, сильной военной поддержке, экономической поддержке.