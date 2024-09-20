Зеленский: план победы рассчитан на быстрые решения партнеров - с октября по декабрь без задержек

ukenru
Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
  •  22471 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
  •  77475 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
  •  113655 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
  •  104371 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
  •  136578 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
  •  217546 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Эксклюзив
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
19 сентября 2024, 10:36  •  153598 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат
19 сентября 2024, 09:03  •  152181 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат

Эксклюзив
Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
19 сентября 2024, 08:46  •  134066 просмотра

Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

Эксклюзив
Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством
19 сентября 2024, 08:28  •  118004 просмотра

Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Ровно произошел взрыв

В Ровно произошел взрыв

  •  107919 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

  •  108484 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

  •  105023 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

  •  70123 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

  •  56391 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

  •  45938 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

  •  56391 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

  •  70123 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

  •  105023 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

  •  113662 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

  •  108484 просмотра
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

19 сентября 2024, 03:07  •  168850 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

19 сентября 2024, 02:56  •  160762 просмотра
Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

19 сентября 2024, 00:15  •  148415 просмотра
У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

18 сентября 2024, 23:15  •  132043 просмотра
Актуальное
Зеленский: план победы рассчитан на быстрые решения партнеров - с октября по декабрь без задержек

Зеленский: план победы рассчитан на быстрые решения партнеров - с октября по декабрь без задержек

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 11:05  •  4695 просмотра

Read in English

Президент Украины заявил, что план победы зависит от решений США и союзников. План рассчитан на быстрые решения партнеров с октября по декабрь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы будет обсуждать с президентом США Джо Байденом, ведь решение по плану зависит именно от него. Весь план рассчитан на быстрые решения партнеров, которые должны произойти, начиная с октября по декабрь, и не затягивать этот процесс. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН.

Детали

Относительно плана победы. Хотелось бы быть последовательным человеком и все детали я буду обсуждать с президентом США, потому что в большинстве своем решение по плану зависит именно от него. Ну, и также от других союзников, но там есть пункты, которые зависят именно от положительной воли и поддержки США. Очень надеюсь, что он поддержит этот план. Весь план рассчитан на быстрые решения наших партнеров, план рассчитан на решения, которые должны произойти, начиная с октября по декабрь и не затягивать этот процесс. Мы бы очень так хотели. Тогда мы считаем, что план сработает

- сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже полностью подготовлен план победы, все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к плану. Самое главное теперь - решимость реализовать.

Зеленский сообщал, что план победы Украины содержит 4 основных пункта и один послевоенный. Речь о безопасности, геополитическом месте Украины, сильной военной поддержке, экономической поддержке.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина