Зеленский: план победы рассчитан на быстрые решения партнеров - с октября по декабрь без задержек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы будет обсуждать с президентом США Джо Байденом, ведь решение по плану зависит именно от него. Весь план рассчитан на быстрые решения партнеров, которые должны произойти, начиная с октября по декабрь, и не затягивать этот процесс. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН.

Детали

Относительно плана победы. Хотелось бы быть последовательным человеком и все детали я буду обсуждать с президентом США, потому что в большинстве своем решение по плану зависит именно от него. Ну, и также от других союзников, но там есть пункты, которые зависят именно от положительной воли и поддержки США. Очень надеюсь, что он поддержит этот план. Весь план рассчитан на быстрые решения наших партнеров, план рассчитан на решения, которые должны произойти, начиная с октября по декабрь и не затягивать этот процесс. Мы бы очень так хотели. Тогда мы считаем, что план сработает - сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже полностью подготовлен план победы, все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к плану. Самое главное теперь - решимость реализовать.

Зеленский сообщал, что план победы Украины содержит 4 основных пункта и один послевоенный. Речь о безопасности, геополитическом месте Украины, сильной военной поддержке, экономической поддержке.