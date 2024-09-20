Зеленський: план перемоги розрахований на швидкі рішення партнерів - з жовтня по грудень без затримок

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги буде обговорювати з президентом США Джо Байденом, адже рішення щодо плану залежить саме від нього. Весь план розрахований на швидкі рішення партнерів, які повинні статися, починаючи з жовтня по грудень, і не затягувати цей процес. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає УНН.

Деталі

Щодо плану перемоги. Хотілося б бути послідовною людиною і все деталі я буду обговорювати з президентом США, тому що в більшості своїй рішення щодо плану залежить саме від нього. Ну, і також від інших союзників, але там є пункти, які залежать саме від позитивної волі і підтримки США. Дуже сподіваюся, що він підтримає цей план. Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів, план розрахований на рішення, які повинні статися, починаючи з жовтня по грудень і не затягувати цей процес. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже повністю підготовлений план перемоги, всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Найголовніше тепер - рішучість реалізувати.

Зеленський повідомляв, що план перемоги України містить 4 основних пункти і один післявоєнний. Мова про безпеку, геополітичне місце України, сильну військову підтримку, економічну підтримку.