У рф заявили, що не братимуть участі у другому "саміті миру", який пропонує Зеленський
Київ • УНН
Представники рф не братимуть участі у "саміті миру" щодо України, навіть якщо їх запросять. росія готова до переговорів лише з урахуванням "ситуації на землі" та її інтересів.
Представники рф ні на який "саміт миру", який виступає як продовження червневої зустрічі у Швейцарії не поїдуть, навіть якщо їх туди запросять. Про це заявила представниця російського мзс марія захарова, передає УНН.
Раніше Президент України Володимир Зеленський раніше пропонував запросити російських представників на такий саміт, можливо, ще до кінця цього року.
"Представники росії в жодних зустрічах у рамках "бюргенштокського процесу" не брали участь і брати участь не збираються.
Сам цей процес нічого спільного із врегулюванням не має... Ми в таких самітах брати участь не будемо", - йдеться у відповіді захаровій для ЗМІ.
Разом з тим, захарова зауважила, що у рф не відмовляється "від політико-дипломатичного врегулювання кризи, готові до обговорення справді серйозних пропозицій, що враховують ситуацію „на землі", геополітичні реалії та сформульовану 14 червня президентом путіним відповідну ініціативу".
"Без росії та врахування її інтересів досягти справедливого та стійкого врегулювання неможливо", - резюмувала захарова.
Додамо
Як пише ВВС, "ситуацією на землі" та "геополітичними реаліями" російські дипломати називають незаконні анексії українських територій. 14 червня путін назвав попередні умови для початку переговорів : виведення всіх українських військ з тієї частини територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які росія не контролює, а також відмова від вступу до НАТО.