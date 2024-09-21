В рф заявили, что не будут участвовать во втором "саммите мира", который предлагает Зеленский

Представители рф ни на какой "саммит мира", который выступает как продолжение июньской встречи в Швейцарии не поедут, даже если их туда пригласят. Об этом заявила представительница российского МИДа мария захарова, передает УНН.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский ранее предлагал пригласить российских представителей на такой саммит, возможно, еще до конца этого года.

"Представители россии ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" не участвовали и участвовать не собираются.

Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет... Мы в таких саммитах участвовать не будем", - говорится в ответе захаровой для СМИ.

Вместе с тем, захарова отметила, что в рф не отказывается "от политико-дипломатического урегулирования кризиса, готовы к обсуждению действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию „на земле", геополитические реалии и сформулированную 14 июня президентом Путиным соответствующую инициативу".

"Без россии и учета ее интересов достичь справедливого и устойчивого урегулирования невозможно", - резюмировала Захарова.

Добавим

Как пишет ВВС, "ситуацией на земле" и "геополитическими реалиями" российские дипломаты называют незаконные аннексии украинских территорий. 14 июня путин назвал предварительные условия для начала переговоров: вывод всех украинских войск с той части территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые россия не контролирует, а также отказ от вступления в НАТО.