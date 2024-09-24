Зеленський провів зустріч із членами Конгресу США, окремо обговорювали План перемоги України
Київ • УНН
Президент України зустрівся з делегацією Конгресу США на полях Генасамблеї ООН. Зеленський розповів про ситуацію на фронті та презентував План перемоги, який не залежить від рішень путіна.
На полях Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки, зокрема, на зустрічі були присутні члени Сенату Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі та член Палати представників Грегорі Мікс. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, пише УНН.
Ми вдячні за підтримку обом партіям і обом палатам Конгресу США, президенту Байдену. І, звичайно, ми тут, щоб подякувати вашому народу,
Президент детально розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції на Курщині, потреби ЗСУ та важливість своєчасного постачання оборонних пакетів. Також окрему увагу приділили Плану перемоги, який уже цього тижня Зеленський презентує президенту Джозефу Байдену, Конгресу США та обом кандидатам у президенти.
Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень путіна,
Зазначається, що під час зустрічі також обговорили перспективи реалізації проєктів із відновлення та посилення української енергетичної системи. Крім того, Зеленський зазначив, що важливо посилювати санкції проти рф.
На полях Генасамблеї ООН: Зеленський зустрівся із генсеком Організації американських держав23.09.24, 21:56 • 34660 переглядiв