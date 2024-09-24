Зеленський провів зустріч із членами Конгресу США, окремо обговорювали План перемоги України

На полях Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки, зокрема, на зустрічі були присутні члени Сенату Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі та член Палати представників Грегорі Мікс. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, пише УНН.

- сказав Зеленський під час зустрічі.

Ми вдячні за підтримку обом партіям і обом палатам Конгресу США, президенту Байдену. І, звичайно, ми тут, щоб подякувати вашому народу,

Президент детально розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції на Курщині, потреби ЗСУ та важливість своєчасного постачання оборонних пакетів. Також окрему увагу приділили Плану перемоги, який уже цього тижня Зеленський презентує президенту Джозефу Байдену, Конгресу США та обом кандидатам у президенти.

Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень путіна,