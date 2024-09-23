На полях Генасамблеї ООН: Зеленський зустрівся із генсеком Організації американських держав
Київ • УНН
Президент України обговорив з Луїсом Альмагро збереження єдності світової спільноти заради миру. Зеленський подякував за незмінну підтримку України з боку Організації американських держав.
Президент України Володимир Зеленський на полях Генеральної Асамблеї ООН зустрівся із Генеральним секретарем Організації американських держав Луїсом Альмагро, передає УНН.
"Під час зустрічі з Генеральним секретарем Організації американських держав Луїсом Альмагро на полях Генеральної Асамблеї ООН детально обговорили, як зберігати єдність світової спільноти заради миру та ефективність глобальних зусиль", - зазначив Зеленський.
Президент також подякував за незмінну підтримку України.
Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Шольцом: обговорили військову допомогу, Саміт миру23.09.24, 20:23 • 19937 переглядiв