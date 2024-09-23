На полях Генассамблеи ООН: Зеленский встретился с генсеком Организации американских государств
Киев • УНН
Президент Украины обсудил с Луисом Альмагро сохранение единства мирового сообщества ради мира. Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку Украины со стороны Организации американских государств.
Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генеральной Ассамблеи ООН встретился с Генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро, передает УНН.
"Во время встречи с Генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро на полях Генеральной Ассамблеи ООН подробно обсудили, как сохранять единство мирового сообщества ради мира и эффективность глобальных усилий", - отметил Зеленский.
Президент также поблагодарил за неизменную поддержку Украины.
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