Зеленский провел встречу с членами Конгресса США, отдельно обсуждали План победы Украины
Киев • УНН
Президент Украины встретился с делегацией Конгресса США на полях Генассамблеи ООН. Зеленский рассказал о ситуации на фронте и представил План победы, который не зависит от решений путина.
На полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки, в частности, на встрече присутствовали члены Сената Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и член Палаты представителей Грегори Микс. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, пишет УНН.
Мы благодарны за поддержку обеим партиям и обеим палатам Конгресса США, президенту Байдену. И, конечно, мы здесь, чтобы поблагодарить ваш народ,
Президент подробно рассказал о ситуации на фронте, ходе операции на Курщине, потребностях ВСУ и важности своевременной поставки оборонных пакетов. Также отдельное внимание уделили Плану победы, который уже на этой неделе Зеленский представит президенту Джозефу Байдену, Конгрессу США и обоим кандидатам в президенты.
Это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России. Этот план не зависит от каких-либо решений путина,
Отмечается, что во время встречи также обсудили перспективы реализации проектов по восстановлению и усилению украинской энергетической системы. Кроме того, Зеленский отметил, что важно усиливать санкции против рф.
На полях Генассамблеи ООН: Зеленский встретился с генсеком Организации американских государств23 сентября 2024, 18:56 • 14707 просмотров