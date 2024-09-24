Зеленский провел встречу с членами Конгресса США, отдельно обсуждали План победы Украины

На полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки, в частности, на встрече присутствовали члены Сената Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и член Палаты представителей Грегори Микс. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, пишет УНН.

Мы благодарны за поддержку обеим партиям и обеим палатам Конгресса США, президенту Байдену. И, конечно, мы здесь, чтобы поблагодарить ваш народ,