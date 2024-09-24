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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский провел встречу с членами Конгресса США, отдельно обсуждали План победы Украины

Зеленский провел встречу с членами Конгресса США, отдельно обсуждали План победы Украины

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 22:58  •  3368 просмотра

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Президент Украины встретился с делегацией Конгресса США на полях Генассамблеи ООН. Зеленский рассказал о ситуации на фронте и представил План победы, который не зависит от решений путина.

На полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки, в частности, на встрече присутствовали члены Сената Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и член Палаты представителей Грегори Микс. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, пишет УНН.

Мы благодарны за поддержку обеим партиям и обеим палатам Конгресса США, президенту Байдену. И, конечно, мы здесь, чтобы поблагодарить ваш народ,

- сказал Зеленский во время встречи.

Президент подробно рассказал о ситуации на фронте, ходе операции на Курщине, потребностях ВСУ и важности своевременной поставки оборонных пакетов. Также отдельное внимание уделили Плану победы, который уже на этой неделе Зеленский представит президенту Джозефу Байдену, Конгрессу США и обоим кандидатам в президенты.

Это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России. Этот план не зависит от каких-либо решений путина,

- добавил глава государства.

Отмечается, что во время встречи также обсудили перспективы реализации проектов по восстановлению и усилению украинской энергетической системы. Кроме того, Зеленский отметил, что важно усиливать санкции против рф.

На полях Генассамблеи ООН: Зеленский встретился с генсеком Организации американских государств23 сентября 2024, 18:56 • 14707 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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