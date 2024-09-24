Єрмак: запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про План перемоги України в США. Він закликав збільшити військову допомогу та інвестиції у виробництво української зброї.
План перемоги України, що його Президент Володимир Зеленський презентує у США, містить чітке бачення кроків, які необхідно зробити для забезпечення справедливого й тривалого миру, і запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив у Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку, повідомили УНН в Офісі Президента.
Андрій Єрмак зазначив, що запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги, і закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку росії
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Очільник Офісу Глави держави наголосив, що План перемоги складається з військової та дипломатичної частин.
"Ми повинні мати перевагу на полі бою, щоб змусити путіна припинити бойові дії. Ми дуже стараємося. Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в росію", – сказав він.
Єрмак зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення Україна наростила виробництво зброї в шість разів. Однак нам усе ще не вистачає ресурсів, технологій і часу, щоб виготовляти все необхідне.
"Я закликаю наших союзників збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги. Засоби протиповітряної оборони, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, далекобійні системи та артилерійські снаряди – у нашому пріоритетному списку", – наголосив керівник Офісу Президента.
Єрмак також закликав партнерів збільшити інвестиції у виробництво української зброї та наголосив на важливості надання Україні дозволу на удари по території рф і використання заморожених російських активів для підтримки нашої держави.
У межах дискусії, що відбулася після виступу, очільник Офісу Президента окреслив перспективи щодо проведення другого Саміту миру й попередньої підготовчої роботи, яка передбачає серію тематичних конференцій за кожним із пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського.
План перемоги України розрахований на підтримку Байдена - Зеленський22.09.24, 20:40 • 35395 переглядiв