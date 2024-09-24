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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ермак: приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы

Ермак: приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 09:36  •  4132 просмотра

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о Плане победы Украины в США. Он призвал увеличить военную помощь и инвестиции в производство украинского оружия.

План победы Украины, который Президент Владимир Зеленский представляет в США, содержит четкое видение шагов, которые необходимо сделать для обеспечения справедливого и прочного мира, и приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы. Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, сообщили УНН в Офисе Президента.

Андрей Ермак отметил, что приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы, и призвал партнеров не обращать внимания на угрозы об эскалации со стороны России

- сообщили в Офисе Президента.

Детали

Глава Офиса Главы государства отметил, что План победы состоит из военной и дипломатической частей.

«Мы должны иметь преимущество на поле боя, чтобы заставить путина прекратить боевые действия. Мы очень стараемся. Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение на большинстве направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в Россию», - сказал он.

Ермак отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения Украина нарастила производство оружия в шесть раз. Однако нам все еще не хватает ресурсов, технологий и времени, чтобы изготавливать все необходимое.

«Я призываю наших союзников увеличить и ускорить доставку пакетов военной помощи. Средства противовоздушной обороны, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, дальнобойные системы и артиллерийские снаряды - в нашем приоритетном списке», - подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Ермак также призвал партнеров увеличить инвестиции в производство украинского оружия и подчеркнул важность предоставления Украине разрешения на удары по территории РФ и использования замороженных российских активов для поддержки нашего государства.

В рамках дискуссии, состоявшейся после выступления, глава Офиса Президента очертил перспективы проведения второго Саммита мира и предварительной подготовительной работы, которая предусматривает серию тематических конференций по каждому из пунктов Формулы мира Президента Владимира Зеленского.

План победы Украины рассчитан на поддержку Байдена - Зеленский 22 сентября 2024, 17:40 • 34313 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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