Ермак: приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о Плане победы Украины в США. Он призвал увеличить военную помощь и инвестиции в производство украинского оружия.
План победы Украины, который Президент Владимир Зеленский представляет в США, содержит четкое видение шагов, которые необходимо сделать для обеспечения справедливого и прочного мира, и приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы. Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, сообщили УНН в Офисе Президента.
Андрей Ермак отметил, что приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы, и призвал партнеров не обращать внимания на угрозы об эскалации со стороны России
Детали
Глава Офиса Главы государства отметил, что План победы состоит из военной и дипломатической частей.
«Мы должны иметь преимущество на поле боя, чтобы заставить путина прекратить боевые действия. Мы очень стараемся. Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение на большинстве направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в Россию», - сказал он.
Ермак отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения Украина нарастила производство оружия в шесть раз. Однако нам все еще не хватает ресурсов, технологий и времени, чтобы изготавливать все необходимое.
«Я призываю наших союзников увеличить и ускорить доставку пакетов военной помощи. Средства противовоздушной обороны, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, дальнобойные системы и артиллерийские снаряды - в нашем приоритетном списке», - подчеркнул руководитель Офиса Президента.
Ермак также призвал партнеров увеличить инвестиции в производство украинского оружия и подчеркнул важность предоставления Украине разрешения на удары по территории РФ и использования замороженных российских активов для поддержки нашего государства.
В рамках дискуссии, состоявшейся после выступления, глава Офиса Президента очертил перспективы проведения второго Саммита мира и предварительной подготовительной работы, которая предусматривает серию тематических конференций по каждому из пунктов Формулы мира Президента Владимира Зеленского.
План победы Украины рассчитан на поддержку Байдена - Зеленский 22 сентября 2024, 17:40 • 34313 просмотров