Зеленський в середу виступить у ВР, де може представити План перемоги
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді 16 жовтня, де очікується представлення Плану перемоги. План передбачає завершення війни до 2025 року та вступ України до НАТО.
Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді. Очевидно, що для публічного представлення Плану перемоги. Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко, пише УНН.
"У середу 16 жовтня президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді. Очевидно, зараз є лише одна причина для цього заходу - це публічне представлення Плану перемоги", - написав Лещенко.
Доповнення
12 жовтня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк анонсував представлення президентом Володимиром Зеленським Плану перемоги українцям найближчими днями.
Зеленський заявляв, що Україна прагне підготувати документ "Основи миру" до листопада. План передбачає завершення війни до 2025 року та вступ України до НАТО.
Керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що партнери розуміють логіку Плану перемоги України. Україна очікує на конкретні кроки від партнерів у відповідь на представлений план.
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