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Зеленський презентує українцям План перемоги найближчими днями - Подоляк

Київ • УНН

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Радник глави ОП анонсував представлення Плану перемоги президентом Зеленським. План міститиме деталі програми примусу та позиції України щодо переговорного процесу.

Зеленський презентує українцям План перемоги найближчими днями - Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк анонсував представлення президентом Володимиром Зеленським Плану перемоги українцям найближчими днями. Про це він повідомив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Щодо ширшої презентації для України, я думаю, що це питання днів. Чому? Тому що це важливо. Тому що важливо розуміти, на якому ми етапі війни, що робимо. Я думаю, що президент достатньо ефективно цю презентацію проведе,

- зазначив Подоляк.

Деталі

Він пояснив, що основні акценти вже зрозумілі, але президент додасть деталі, які "будуть чітко говорити, що це за програма примусу, чому вона важлива".

Є Формула миру, яка чітко фіксує позиції України щодо переговорного процесу: на базі чого він має відбутись, і як до цього переговорного процесу прийти, щоб не було цих спекуляцій, чому має працювати план примусу і як саме він буде працювати. Я думаю, президент презентацію таку проведе найближчими днями,

- сказав радник керівника ОП.

Нагадаємо

Керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що партнери розуміють логіку Плану перемоги України. Україна очікує на конкретні кроки від партнерів у відповідь на представлений план.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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