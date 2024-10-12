Зеленський презентує українцям План перемоги найближчими днями - Подоляк
Київ • УНН
Радник глави ОП анонсував представлення Плану перемоги президентом Зеленським. План міститиме деталі програми примусу та позиції України щодо переговорного процесу.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк анонсував представлення президентом Володимиром Зеленським Плану перемоги українцям найближчими днями. Про це він повідомив в ефірі телемарафону, передає УНН.
Щодо ширшої презентації для України, я думаю, що це питання днів. Чому? Тому що це важливо. Тому що важливо розуміти, на якому ми етапі війни, що робимо. Я думаю, що президент достатньо ефективно цю презентацію проведе,
Деталі
Він пояснив, що основні акценти вже зрозумілі, але президент додасть деталі, які "будуть чітко говорити, що це за програма примусу, чому вона важлива".
Є Формула миру, яка чітко фіксує позиції України щодо переговорного процесу: на базі чого він має відбутись, і як до цього переговорного процесу прийти, щоб не було цих спекуляцій, чому має працювати план примусу і як саме він буде працювати. Я думаю, президент презентацію таку проведе найближчими днями,
Нагадаємо
Керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що партнери розуміють логіку Плану перемоги України. Україна очікує на конкретні кроки від партнерів у відповідь на представлений план.