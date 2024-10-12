Зеленский представит украинцам План победы в ближайшие дни - Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал представление президентом Владимиром Зеленским Плана победы украинцам в ближайшие дни. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.

Относительно более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно. Потому что важно понимать, на каком мы этапе войны, что делаем. Я думаю, что президент достаточно эффективно эту презентацию проведет,

Детали

Он пояснил, что основные акценты уже понятны, но президент добавит детали, которые "будут четко говорить, что это за программа принуждения, почему она важна".

Есть Формула мира, которая четко фиксирует позиции Украины относительно переговорного процесса: на базе чего он должен состояться, и как к этому переговорному процессу прийти, чтобы не было этих спекуляций, почему должен работать план принуждения и как именно он будет работать. Я думаю, президент презентацию такую проведет в ближайшие дни,