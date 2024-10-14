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Зеленский в среду выступит в ВР, где может представить План победы

Зеленский в среду выступит в ВР, где может представить План победы

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 14:49  •  1390 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде 16 октября, где ожидается представление Плана победы. План предусматривает завершение войны до 2025 года и вступление Украины в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября  выступит в Верховной Раде. Очевидно, что для публичного представления Плана победы. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко, пишет УНН.

"В среду 16 октября президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Очевидно, сейчас есть только одна причина для этого мероприятия - это публичное представление Плана победы", - написал Лещенко.

Дополнение

12 октября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал представление президентом Владимиром Зеленским Плана победы украинцам в ближайшие дни. 

Зеленский заявлял, что Украина стремится подготовить документ "Основы мира" до ноября. План предусматривает завершение войны до 2025 года и вступление Украины в НАТО. 

Руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что партнеры понимают логику Плана победы Украины. Украина ожидает конкретных шагов от партнеров в ответ на представленный план.

Зеленский подытожил результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин12 октября 2024, 11:30 • 51702 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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