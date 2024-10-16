Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит в Верховной Раде, где ожидается представление Плана победы. План содержит военные, политические и экономические пункты, часть которых останется засекреченной.
Сегодня, 16 октября, ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский представит План победы в Верховной Раде Украины. УНН собрал для вас информацию о самом Плане и сегодняшнем ожидаемом выступлении главы государства.
"В среду 16 октября президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Очевидно, сейчас есть только одна причина для этого мероприятия - это публичное представление Плана победы", - написал на днях советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.
Сейчас План уже представлен руководству США, Германии, Италии, Франции и Великобритании.
Ожидалось, что 12 октября во время встречи в формате "Рамштайн" Зеленский подробнее обсудит План победы с американским президентом Джо Байденом, но встреча партнеров в Германии была отменена.
17 октября План победы уже представлен в Европейском Совете.
Известно, что не весь План будет представлен публично - он содержит части, которые будут закрыты по соображениям безопасности. Вероятно, речь идет о трех секретных приложениях.
Что уже известно о Плане победы
Известно, что одна из основных идей Плана - он может быть реализован без оглядки на планы российского диктатора путина.
Из интервью Зеленского CNN, которое было записано в сентябре, стало известно, что План содержит четыре основных пункта, а также пятый пункт, вероятно касающийся восстановления или поддержания длительного мира. Два пункта касаются военной сферы, один - военно-политический, а еще два - экономический и геополитический.
Известно также, что частью Плана является приглашение Украины в НАТО. Кроме того, в План, как стало известно, будут включены запросы на получение большего количества дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow. И разрешение на их использование для поражения военных целей в глубине РФ.
Наиболее подробно из представителей украинской власти раскрывал детали Плана Советник главы ОП Михаил Подоляк в некоторой степени раскрыл детали каждого из этих пунктов:
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского24 сентября 2024, 10:28 • 199585 просмотров
- военный пакет, который будет четко структурирован в соответствии с сегодняшним этапом войны и анализа того, что происходит в Курской области с точки зрения использования отечественного вооружения;
- патетическое принуждение России, которое заключается в том, что Украина самостоятельно выбирает свою роль в глобальном политическом процессе и имеет право быть членом любого альянса. Требования каких-то третьих стран не должны влиять на мнение других;
- экономический стимул, чтобы заставить Россию адекватно воспринимать реальность. Это касается наращивания существенных инвестиций в военное производство на территории Украины, а также аудит санкций, которые работают против страны-террориста;
- дипломатическое давление на Россию. Этот шаг является отдельной темой, поскольку требует работы со странами нейтрального пояса, которые не осознают, что Россия разрушает международное право в рамках которого они и могут доминировать и иметь возможность формировать другие альянсы.