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Цього тижня Зеленський представить План перемоги в Європейській раді

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті Європейської ради 17 жовтня. Він представить свій План перемоги та обговорить останні події у війні Росії проти України.

Цього тижня Зеленський представить План перемоги в Європейській раді

В четвер, 17 жовтня, президент України представить План перемоги в Європейській раді. Про це пише УНН з посиланням на заяву президента Євроради Шарля Мішеля.

Деталі 

Я запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Європейської ради в четвер, 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні росії проти України та представити свій План перемоги

- йдеться в дописі Мішеля. 

Нагадаємо

Під час одного з останніх відеозвернень президент України Володимир Зеленський анонсував представлення Плану перемоги європейським партнерам.

Володимир Омельченко

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