Цього тижня Зеленський представить План перемоги в Європейській раді
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті Європейської ради 17 жовтня. Він представить свій План перемоги та обговорить останні події у війні Росії проти України.
В четвер, 17 жовтня, президент України представить План перемоги в Європейській раді. Про це пише УНН з посиланням на заяву президента Євроради Шарля Мішеля.
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Я запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Європейської ради в четвер, 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні росії проти України та представити свій План перемоги
Нагадаємо
Під час одного з останніх відеозвернень президент України Володимир Зеленський анонсував представлення Плану перемоги європейським партнерам.