На этой неделе Зеленский представит План победы в Европейском совете
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите Европейского совета 17 октября. Он представит свой План победы и обсудит последние события в войне России против Украины.
В четверг, 17 октября, президент Украины представит План победы в Европейском совете. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление президента Евросовета Шарля Мишеля.
Детали
Я пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Европейского совета в четверг, 17 октября, чтобы подвести итоги последних событий в войне России против Украины и представить свой План победы
Напомним,
Во время одного из последних видеообращений президент Украины Владимир Зеленский анонсировал представление Плана победы европейским партнерам.