Цього тижня План перемоги буде представлений публічно - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський анонсував представлення Плану перемоги європейським партнерам. План передбачає стратегію примусу Росії до справедливого завершення війни та буде публічно представлений разом із реакцією партнерів.
Цього тижня Україна представить всім партнерам у Європі План перемоги, який передбачає примус росії до справедливого завершення цієї війни. Про це під час вечірнього відеозвернення заявив президент України, передає УНН.
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Глава держави розповів, що сьогодні була доповідь віцепрем’єр-міністра Стефанішиної про перемовини у Вашингтоні та в інших столицях на рівні команд щодо геополітичного пункту Плану перемоги.
Цього тижня ми представимо всім партнерам у Європі нашу стратегію примусу Росії до справедливого завершення цієї війни. Звичайно, План перемоги буде представлений публічно. Причому вже разом із тим першим реагуванням, яке ми отримали від партнерів
За його словами, усім в Україні справді потрібна максимальна підтримка.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді. Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко припускає, що президент планує публічно представити План перемоги.