На этой неделе План победы будет представлен публично - Зеленский

На этой неделе Украина представит всем партнерам в Европе План победы, который предусматривает принуждение России к справедливому завершению этой войны. Об этом во время вечернего видеообращения заявил президент Украины, передает УНН.

Детали

Глава государства рассказал, что сегодня был доклад вице-премьер-министра Стефанишиной о переговорах в Вашингтоне и в других столицах на уровне команд по геополитическому пункту Плана победы.

На этой неделе мы представим всем партнерам в Европе нашу стратегию принуждения России к справедливому завершению этой войны. Конечно, План победы будет представлен публично. Причем уже вместе с тем первым реагированием, которое мы получили от партнеров