На этой неделе План победы будет представлен публично - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский анонсировал представление Плана победы европейским партнерам. План предусматривает стратегию принуждения России к справедливому завершению войны и будет публично представлен вместе с реакцией партнеров.
На этой неделе Украина представит всем партнерам в Европе План победы, который предусматривает принуждение России к справедливому завершению этой войны. Об этом во время вечернего видеообращения заявил президент Украины, передает УНН.
Детали
Глава государства рассказал, что сегодня был доклад вице-премьер-министра Стефанишиной о переговорах в Вашингтоне и в других столицах на уровне команд по геополитическому пункту Плана победы.
На этой неделе мы представим всем партнерам в Европе нашу стратегию принуждения России к справедливому завершению этой войны. Конечно, План победы будет представлен публично. Причем уже вместе с тем первым реагированием, которое мы получили от партнеров
По его словам, всем в Украине действительно нужна максимальная поддержка.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября выступит в Верховной Раде. Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко предполагает, что президент планирует публично представить План победы.