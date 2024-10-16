"Если начать двигаться по этому плану сейчас, может удаться завершить войну не позднее, чем в следующем году": Зеленский пришел на представление Плана победы в ВР
Киев • УНН
Президент Зеленский пришел на представление Плана победы в Верховную Раду.
Президент Украины Владимир Зеленский пришел в Верховную Раду для представления народным депутатам Плана победы. Видео выступления обнародовал Офис Президента, пишет УНН.
Сегодня я хочу публично впервые представить этот План. Срочность Плана победы именно сейчас. Это пункты, большинство которых рассчитаны детально во времени. Если начать двигаться этим конкретным планом именно сейчас, то может удаться завершить войну не позднее, чем в следующем году
Детали
Для представления Главой государства Плана победы народным депутатам и украинскому сообществу нардепы собрались в сессионном зале.
Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, План - из 5 пунктов и 3 тайных приложений.
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Сейчас План уже представлен руководству США, Германии, Италии, Франции и Великобритании.
Ожидалось, что 12 октября во время встречи в формате "Рамштайн" Зеленский подробнее обсудит План победы с американским президентом Джо Байденом, но встреча партнеров в Германии была отменена.
17 октября План победы будет представлен в Евросовете.
Известно, что не весь План будет представлен публично - он содержит части. Которые будут закрыты по соображениям безопасности. Вероятно, речь идет о трех секретных приложениях.
Что уже известно о Плане победы
Известно, что одна из основных идей Плана - он может быть реализован без оглядки на планы российского диктатора путина.
Из интервью Зеленского CNN, которое было записано в сентябре, стало известно, что План содержит четыре основных пункта, а также пятый пункт, вероятно касающийся восстановления или поддержания длительного мира. Два пункта касаются военной сферы, один - военно-политический, а еще два - экономический и геополитический.
Известно также, что частью Плана является приглашение Украины в НАТО. Кроме того, в План, как стало известно, будут включены запросы на получение большего количества дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow. И разрешение на их использование для поражения военных целей в глубине рф.
Наиболее подробно из представителей украинской власти раскрывал детали Плана советник главы ОП Михаил Подоляк в некоторой степени раскрыл детали каждого из этих пунктов:
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- военный пакет, который будет четко структурирован в соответствии с сегодняшним этапом войны и анализа того, что происходит в Курской области с точки зрения использования отечественного вооружения;
- патетическое принуждение россии, которое заключается в том, что Украина самостоятельно выбирает свою роль в глобальном политическом процессе и имеет право быть членом любого альянса. Требования каких-то третьих стран не должны влиять на мнение других;
- экономический стимул, чтобы заставить россию адекватно воспринимать реальность. Это касается наращивания существенных инвестиций в военное производство на территории Украины, а также аудит санкций, которые работают против страны-террориста;
- дипломатическое давление на россию. Этот шаг является отдельной темой, поскольку требует работы со странами нейтрального пояса, которые не осознают, что россия разрушает международное право в рамках которого они и могут доминировать и иметь возможность формировать другие альянсы.