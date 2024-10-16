"Если начать двигаться по этому плану сейчас, может удаться завершить войну не позднее, чем в следующем году": Зеленский пришел на представление Плана победы в ВР

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в Верховную Раду для представления народным депутатам Плана победы. Видео выступления обнародовал Офис Президента, пишет УНН.

Сегодня я хочу публично впервые представить этот План. Срочность Плана победы именно сейчас. Это пункты, большинство которых рассчитаны детально во времени. Если начать двигаться этим конкретным планом именно сейчас, то может удаться завершить войну не позднее, чем в следующем году