Зеленский: "План победы - это гарантия, что сумасшедшие в кремле потеряют возможность продолжать войну"

Президент Владимир Зеленский заявил, что План победы Украины - это гарантия, что сумасшедшие в кремле потеряют возможность продолжать войну. Пре это он сказал во время представления Плана в ВР, передает УНН.

"Украина открыта к дипломатии, но к честной. Именно поэтому у нас есть Формула мира. Это гарантия переговоров без принуждения Украины к несправедливости. Украинцы заслуживают достойного мира.

План победы проложит путь к этому. План победы - это гарантия, что сумасшедшие в кремле потеряют возможность продолжать войну", - рассказал Зеленский.

Поэтому по его словам, План победы является мостом к реализации Формулы мира и путем к честной дипломатии.

"Но на этом пути Украина должна быть сильной. Объединенной. И сознательной - сознательной того, что россия не может отпустить Украину, но россия может и должна Украину потерять. россия должна навсегда потерять контроль над Украиной и потерять даже желание такого контроля. Это гарантия жизни для Украины. И одновременно - гарантия спокойствия для Европы.

И чтобы мы достигли этого, я прошу вас работать на единство в Украине и Украины - с партнерами. Убеждать партнеров. Быть теми, кто работает неутомимо", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что иногда во время войны бывает так, что общество поляризуется. Но именно благодаря уважению друг к другу и благодарности общество сохраняется. Несмотря на поляризацию.

"Мы не воюем друг с другом. Мы воюем с россией на поле боя, в международных отношениях, в экономике, в информационной сфере и в человеческих сердцах.

Мы достигали и достигаем результатов в битвах благодаря нашему единству. Поэтому, пожалуйста, не теряем единства.

Работаем вместе. Ради Украины. Ради победы Украины", - призвал Президент.

Дополнение

Сейчас План уже представлен руководству США, Германии, Италии, Франции и Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы из пяти пунктов.

Зеленский заявил, что если начать двигаться по этому плану сейчас, может удаться завершить войну не позднее, чем в следующем году.

17 октября Зеленский представит План победы в Европейском совете.

Руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что партнеры понимают логику Плана победы Украины. Украина ожидает конкретных шагов от партнеров в ответ на представленный план.