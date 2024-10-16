Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский

Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты от любой военной угрозы со стороны России. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время представления Плана мира в ВР, передает УНН.

Зеленский во время объяснения третьего пункта Плана победы, который заключается в сдерживании заявил, что под него есть тайное приложение. Его уже получили лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Зеленский отметил, что тайное приложение получат и еще некоторые государства, которые могут наполнить содержанием для Украины эту очень хорошо известную миру концепцию сдерживания.

Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России и который сузит вариативность действий России до таких перспектив: или присоединиться к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны, или гарантированно потерять возможность продолжать агрессивную войну в результате применения Украиной предоставленного пакета сдерживания в соответствии с определенными военными целями