Експерт про План перемоги: там є заходи,  які спроможні виконати партнери  

В Плані перемоги, який представив Президент, є заходи, які спроможні виконати держави-партнери. Навіть часткове виконання цього Плану вже наблизить Україну до певної системи колективної безпеки. Таку думку висловив в коментарі УНН голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Якщо говорити про План України, то це якраз конкретні кроки, виконання яких точно призведе до результату. Лише виконання цих кроків призведе до бажаного результату, який би задовольнив усіх. Все інше, те, що називається якимось китайським мирним планом, бразильським мирним планом - це є фактично капітуляція, яка в принципі не призведе до миру. Тобто поняття капітуляція і мир вони є взаємовиключенні. Все інше лише посилює відчуття росії у своїй безкарності, вседозволеності - сказав Кузан.

Він зазначив, що над Планом працювали військові й українські дипломати.

Це План, який передбачає комплекс заходів, які спроможні виконати, в першу чергу, наші держави-партнери. До цього Плану включаються заходи різного характеру, можна говорити, що це не лише якась військова операція. Враховуючи спроможність наших країн-партнерів, тобто всіх, хто надають нам допомогу, і потенціал цих країн, саме виконання цих заходів дасть гарантований результат. План перемоги складається з різних компонентів. Навіть запровадження кожного окремого компоненту однозначно підсилює нашу позицію і звичайно послаблює позицію росіян - вважає Кузан.

Експерт зазначив, що навіть часткове виконання цього плану вже наблизить Україну до певної системи колективної безпеки. Він передбачає створення системи колективної безпеки, яка б працювала та була дієвою.

Коментуючи пункт Плану щодо надання дозволу бити по воєнних об'єктах на території рф, Кузан зазначив, що зараз ніхто не хоче цього робити, через вибори й мовляв, будь-яка ескалація США буде грати на руку Республіканців.

Позиція Білого дому, нинішньої адміністрації була відома, але, наприклад, якщо прибрати виключно передвиборчу риторику, ми розуміємо, що це обов'язкова умова для того, щоб стати ближче до паритету з рф. Тобто ми навіть не вирівнюємо спроможності з росіянами, ми просто на крок станемо ближче до паритету наших спроможностей - сказав Кузан.

Він зазначив, що всі перемовини окремі вже проведені, наприклад, з керівниками Великої Британії, Франції.

Вони вже фактично, так би мовити, негласно, тому що, звичайно головна скрипка – це США, наші європейські партнери, готові надати такий дозвіл і готові надати свою зброю. Тобто, мається на увазі, Storm Shadow, "Скальпи". Німці повністю озираються на Вашингтон. Тобто вони не будуть приймати рішення без Вашингтону, в принципі, як і британці - розповів Кузан.

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Експерт зауважує, що питання лише у Вашингтоні.

Немає жодної військової передумови, немає червоних ліній, є якісь пояснення, чому не надають. Тому що Україна переступила всі червоні лінії, показала їхню (російську - ред. ) неспроможність. Тепер лишається виключно обмеження, тобто це є саме обмеження продиктовані внутрішньою політикою США. І от щойно такі обмеження будуть прибрані, тоді ми і обов'язково отримаємо дозвіл на задання далекобійних ударів. Але крім дозволу, звичайно, потрібен нам ще інструмент. Нам потрібні балістичні ракети від американців - сказав Кузан.

Політолог-міжнародник Максим Ялі коментуючи УНН План перемоги, зазначив, що з політичного погляду, з погляду запобігання можливого нового конфлікту, нової війни з боку росії, як це вже було після заморозки конфлікту у 2015 році, всі пункти виглядають обґрунтованими.

Вони мають зацікавити наших західних партнерів, з погляду віддачі, якщо ми говоримо про українські ресурси, як гарантії інвестицій у них. Але, з іншого боку, принаймні в короткостроковій перспективі вони виглядають дуже малореалістичними, особливо це стосується пункту про миттєве запрошення України до НАТО. США до цього не готові, не кажучи вже про такі країни, як Угорщина чи Словаччина, підтримати таку ініціативу - сказав Ялі.

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Він зауважив, що президент США Байден на це не наважувався ні до повномасштабного вторгнення, ні після, включаючи ювілейний саміт НАТО влітку цього року.

Тому перший пункт виглядає малореалістичним. Інші пункти, зокрема дозвіл завдавати ударів далекобійним озброєнням, також, виходячи з результатів візиту до Вашингтона та європейських столиць, якщо Байден буде далі блокувати це рішення, ми не зможемо завдавати ударів навіть тими системами озброєння, які вже маємо. Зокрема, Storm Shadow, "Скальпами", де є американські технології. Поки що він на це не готовий, як ми бачимо - висловив свою думку експерт.

Він зазначив, що не готовий і Шольц, тому що в нього через рік вибори в Бундестах, а на регіональних виборах йому важко вдалося в окремих землях здобути перемогу, або отримав поразку від "Альтернативи за Німеччину", яка виступає за налагодження взаємин з росією та скорочення допомоги Україні.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський сьогодні оприлюднив План перемоги з 5 пунктів та 3 таємних додатків. План включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти для завершення війни та гарантування безпеки.

Зокрема, Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування.

Також План перемоги включає зняття партнерами обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій росією території України й на території рф – по обʼєктах воєнної інфраструктури – і надання Україні відповідних далекобійних ракет, дронів та інших засобів ураження.