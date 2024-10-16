Зеленський попередив, що буде, якщо Україна не посилиться зараз

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 7476 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 18157 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 34320 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 48848 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83252 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67245 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79373 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94156 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87444 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179948 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
56%
Популярнi новини

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 11558 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 10939 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 5830 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 7342 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 4946 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 34314 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179946 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335664 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269489 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379843 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2542 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 48842 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18659 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23777 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29413 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Зеленський попередив, що буде, якщо Україна не посилиться зараз

Київ • УНН

 • 13670 перегляди

Президент Зеленський попередив, що якщо Україна не посилиться зараз, Путін зможе посилитися наступного року. Він представив План перемоги у ВР, наголосивши на важливості підтримки партнерів для збереження світового порядку.

Зеленський попередив, що буде, якщо Україна не посилиться зараз

Президент Володимир Зеленський заявив, що  якщо Україна не посилиться зараз, російський диктатор володимир путін встигне посилитися в наступному році так, щоб назавжди відкинути дипломатію.

Про це він сказав під час представлення Плану у ВР, передає УНН

Зараз для наших партнерів допомогти Україні – це гарантувати, що у світі збережеться порядок, заснований на правилах. Якщо війна росії проти України завершиться на Саміті миру та на основі міжнародного права, це переконає інших потенційних агресорів не розв’язувати війни

- сказав Зеленський.

Президент зауважив, що якщо путін досягне своїх божевільних цілей – геополітичних, військових, ідеологічних та економічних, то це створить нездоланне враження в інших потенційних агресорів, зокрема в регіоні Затоки, в Індо-Тихоокеанському регіоні та в Африці, що загарбницькі війни можуть бути вигідними і для них також.

Тому доля наступних десятиліть визначається саме діями нашої глобальної коаліції на захист України й міжнародного права. Для нас абсолютно легітимно звертатися до партнерів по підтримку в цій битві. Для партнерів – цілком практично допомогти нам не лише вистояти, а й перемогти. Цим партнери допоможуть собі не менше

- зазначив Зеленський. 

Також Зеленський попередив, що буде, якщо Україна не посилиться зараз.

І ми маємо чесно говорити – українці та всі наші партнери: якщо ми не посилимося зараз, путін встигне посилитися в наступному році так, щоб назавжди відкинути дипломатію. росія повинна програти у війні проти України. І це не "заморожування". І це не торгівля територією чи суверенітетом України. Ми повинні реалізувати План перемоги, щоб примусити росію бути на Саміті миру та бути готовою закінчити війну

- заявив Зеленський. 

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський представ у Верховній Раді План перемоги із п'яти пунктів.

Зеленський заявив, що якщо почати рухатися цим планом зараз, може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. 

17 жовтня Зеленський представить План перемоги в Європейській раді.  

Керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що партнери розуміють логіку Плану перемоги України. Україна очікує на конкретні кроки від партнерів у відповідь на представлений план.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Європейська Рада
Верховна Рада
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72