Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна не посилиться зараз, російський диктатор володимир путін встигне посилитися в наступному році так, щоб назавжди відкинути дипломатію.

Про це він сказав під час представлення Плану у ВР, передає УНН.

Зараз для наших партнерів допомогти Україні – це гарантувати, що у світі збережеться порядок, заснований на правилах. Якщо війна росії проти України завершиться на Саміті миру та на основі міжнародного права, це переконає інших потенційних агресорів не розв’язувати війни - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що якщо путін досягне своїх божевільних цілей – геополітичних, військових, ідеологічних та економічних, то це створить нездоланне враження в інших потенційних агресорів, зокрема в регіоні Затоки, в Індо-Тихоокеанському регіоні та в Африці, що загарбницькі війни можуть бути вигідними і для них також.

Тому доля наступних десятиліть визначається саме діями нашої глобальної коаліції на захист України й міжнародного права. Для нас абсолютно легітимно звертатися до партнерів по підтримку в цій битві. Для партнерів – цілком практично допомогти нам не лише вистояти, а й перемогти. Цим партнери допоможуть собі не менше - зазначив Зеленський.

Також Зеленський попередив, що буде, якщо Україна не посилиться зараз.

І ми маємо чесно говорити – українці та всі наші партнери: якщо ми не посилимося зараз, путін встигне посилитися в наступному році так, щоб назавжди відкинути дипломатію. росія повинна програти у війні проти України. І це не "заморожування". І це не торгівля територією чи суверенітетом України. Ми повинні реалізувати План перемоги, щоб примусити росію бути на Саміті миру та бути готовою закінчити війну - заявив Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський представ у Верховній Раді План перемоги із п'яти пунктів.

Зеленський заявив, що якщо почати рухатися цим планом зараз, може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року.

17 жовтня Зеленський представить План перемоги в Європейській раді.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що партнери розуміють логіку Плану перемоги України. Україна очікує на конкретні кроки від партнерів у відповідь на представлений план.