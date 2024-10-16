Зеленский предупредил, что будет, если Украина не усилится сейчас

ukenru
Эксклюзив
Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме
  •  6779 просмотра

Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский
  •  13572 просмотра

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский

Эксклюзив
Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС
  •  14745 просмотра

Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский
  •  17137 просмотра

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат
  •  17955 просмотра

Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат

Зеленский представил в Раде План победы: основные положения
  •  30117 просмотра

Зеленский представил в Раде План победы: основные положения

Эксклюзив
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
  •  129558 просмотра

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Эксклюзив
"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве
  •  116002 просмотра

"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве

Эксклюзив
Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
15 октября 2024, 11:01  •  117568 просмотра

Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

Эксклюзив
Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
15 октября 2024, 10:22  •  114218 просмотра

Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака «Шахедов» обнаружена в разных регионах Украины

Атака «Шахедов» обнаружена в разных регионах Украины

  •  87153 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

  •  102174 просмотра
На Киевщине работает противовоздушная оборона во время воздушной тревоги

На Киевщине работает противовоздушная оборона во время воздушной тревоги

  •  35950 просмотра
Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно

Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно

  •  91993 просмотра
Киев отразил атаку вражеских дронов: все БпЛА уничтожены

Киев отразил атаку вражеских дронов: все БпЛА уничтожены

  •  48708 просмотра
публикации
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

  •  129539 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  114946 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

15 октября 2024, 09:59  •  117472 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

15 октября 2024, 07:15  •  137989 просмотра
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

14 октября 2024, 13:48  •  139492 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

  •  102174 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

  •  58993 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  121338 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  124012 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  109938 просмотра
Актуальное
Зеленский предупредил, что будет, если Украина не усилится сейчас

Зеленский предупредил, что будет, если Украина не усилится сейчас

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 11:08  •  4219 просмотра

Read in English

Президент Зеленский предупредил, что если Украина не усилится сейчас, Путин сможет усилиться в следующем году. Он представил План победы в ВР, подчеркнув важность поддержки партнеров для сохранения мирового порядка.

Президент Владимир Зеленский заявил, что  если Украина не усилится сейчас, российский диктатор Владимир Путин успеет усилиться в следующем году так, чтобы навсегда отбросить дипломатию.

Об этом он сказал во время представления Плана в ВР, передает УНН

Сейчас для наших партнеров помочь Украине - это гарантировать, что в мире сохранится порядок, основанный на правилах. Если война России против Украины завершится на Саммите мира и на основе международного права, это убедит других потенциальных агрессоров не развязывать войны

- сказал Зеленский.

Президент отметил, что если Путин достигнет своих безумных целей - геополитических, военных, идеологических и экономических, то это создаст непреодолимое впечатление у других потенциальных агрессоров, в частности в регионе Залива, в Индо-Тихоокеанском регионе и в Африке, что захватнические войны могут быть выгодными и для них тоже.

Поэтому судьба следующих десятилетий определяется именно действиями нашей глобальной коалиции в защиту Украины и международного права. Для нас абсолютно легитимно обращаться к партнерам за поддержкой в этой битве. Для партнеров - вполне практично помочь нам не только выстоять, но и победить. Этим партнеры помогут себе не меньше

- отметил Зеленский. 

Также Зеленский предупредил, что будет, если Украина не усилится сейчас.

И мы должны честно говорить - украинцы и все наши партнеры: если мы не усилимся сейчас, путин успеет усилиться в следующем году так, чтобы навсегда отбросить дипломатию. россия должна проиграть в войне против Украины. И это не «замораживание». И это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать План победы, чтобы заставить Россию быть на Саммите мира и быть готовой закончить войну

- заявил Зеленский. 

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский представление в Верховной Раде План победы из пяти пунктов.

Зеленский заявил, что если начать двигаться по этому плану сейчас, может удаться завершить войну не позднее, чем в следующем году. 

17 октября Зеленский представит План победы в Европейском совете.  

Руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что партнеры понимают логику Плана победы Украины. Украина ожидает конкретных шагов от партнеров в ответ на представленный план.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
verkhovna-radaВерховная Рада
andrii-yermakАндрей Ермак
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина