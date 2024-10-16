Президент Владимир Зеленский заявил, что если Украина не усилится сейчас, российский диктатор Владимир Путин успеет усилиться в следующем году так, чтобы навсегда отбросить дипломатию.

Об этом он сказал во время представления Плана в ВР, передает УНН.

Сейчас для наших партнеров помочь Украине - это гарантировать, что в мире сохранится порядок, основанный на правилах. Если война России против Украины завершится на Саммите мира и на основе международного права, это убедит других потенциальных агрессоров не развязывать войны - сказал Зеленский.

Президент отметил, что если Путин достигнет своих безумных целей - геополитических, военных, идеологических и экономических, то это создаст непреодолимое впечатление у других потенциальных агрессоров, в частности в регионе Залива, в Индо-Тихоокеанском регионе и в Африке, что захватнические войны могут быть выгодными и для них тоже.

Поэтому судьба следующих десятилетий определяется именно действиями нашей глобальной коалиции в защиту Украины и международного права. Для нас абсолютно легитимно обращаться к партнерам за поддержкой в этой битве. Для партнеров - вполне практично помочь нам не только выстоять, но и победить. Этим партнеры помогут себе не меньше - отметил Зеленский.

Также Зеленский предупредил, что будет, если Украина не усилится сейчас.

И мы должны честно говорить - украинцы и все наши партнеры: если мы не усилимся сейчас, путин успеет усилиться в следующем году так, чтобы навсегда отбросить дипломатию. россия должна проиграть в войне против Украины. И это не «замораживание». И это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать План победы, чтобы заставить Россию быть на Саммите мира и быть готовой закончить войну - заявил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский представление в Верховной Раде План победы из пяти пунктов.

Зеленский заявил, что если начать двигаться по этому плану сейчас, может удаться завершить войну не позднее, чем в следующем году.

17 октября Зеленский представит План победы в Европейском совете.

Руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что партнеры понимают логику Плана победы Украины. Украина ожидает конкретных шагов от партнеров в ответ на представленный план.