Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры

В Плане победы, который представил Президент, есть меры, которые способны выполнить государства-партнеры. Даже частичное выполнение этого Плана уже приблизит Украину к определенной системе коллективной безопасности. Такое мнение высказал в комментарии УНН глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Если говорить о Плане Украины, то это как раз конкретные шаги, выполнение которых точно приведет к результату. Только выполнение этих шагов приведет к желаемому результату, который бы удовлетворил всех. Все остальное, то, что называется каким-то китайским мирным планом, бразильским мирным планом - это фактически капитуляция, которая в принципе не приведет к миру. То есть понятия капитуляция и мир они являются взаимоисключающими. Все остальное лишь усиливает ощущение России в своей безнаказанности, вседозволенности - сказал Кузан.

Он отметил, что над Планом работали военные и украинские дипломаты.

Это План, который предусматривает комплекс мероприятий, которые способны выполнить, в первую очередь, наши государства-партнеры. В этот План включаются мероприятия различного характера, можно говорить, что это не только какая-то военная операция. Учитывая способность наших стран-партнеров, то есть всех, кто оказывает нам помощь, и потенциал этих стран, именно выполнение этих мероприятий даст гарантированный результат. План победы состоит из различных компонентов. Даже введение каждого отдельного компонента однозначно усиливает нашу позицию и конечно ослабляет позицию россиян - считает Кузан.

Эксперт отметил, что даже частичное выполнение этого плана уже приблизит Украину к определенной системе коллективной безопасности. Он предусматривает создание системы коллективной безопасности, которая бы работала и была действенной.

Комментируя пункт Плана о предоставлении разрешения бить по военным объектам на территории РФ, Кузан отметил, что сейчас никто не хочет этого делать, из-за выборов и мол, любая эскалация США будет играть на руку Республиканцам.

Позиция Белого дома, нынешней администрации была известна, но, например, если убрать исключительно предвыборную риторику, мы понимаем, что это обязательное условие для того, чтобы стать ближе к паритету с РФ. То есть мы даже не выравниваем способности с россиянами, мы просто на шаг станем ближе к паритету наших возможностей - сказал Кузан.

Он отметил, что все переговоры отдельные уже проведены, например, с руководителями Великобритании, Франции.

Они уже фактически, так сказать, негласно, потому что, конечно главная скрипка - это США, наши европейские партнеры, готовы предоставить такое разрешение и готовы предоставить свое оружие. То есть, имеется в виду, Storm Shadow, «Скальпы». Немцы полностью оглядываются на Вашингтон. То есть они не будут принимать решения без Вашингтона, в принципе, как и британцы - рассказал Кузан.

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Эксперт отмечает, что вопрос только в Вашингтоне.

Нет никакой военной предпосылки, нет красных линий, есть какие-то объяснения, почему не предоставляют. Потому что Украина переступила все красные линии, показала их (российскую - ред.) несостоятельность. Теперь остается исключительно ограничения, то есть это именно ограничения продиктованные внутренней политикой США. И вот как только такие ограничения будут убраны, тогда мы и обязательно получим разрешение на нанесение дальнобойных ударов. Но кроме разрешения, конечно, нужен нам еще инструмент. Нам нужны баллистические ракеты от американцев - сказал Кузан.

Политолог-международник Максим Яли комментируя УНН План победы, отметил, что с политической точки зрения, с точки зрения предотвращения возможного нового конфликта, новой войны со стороны России, как это уже было после заморозки конфликта в 2015 году, все пункты выглядят обоснованными.

Они должны заинтересовать наших западных партнеров, с точки зрения отдачи, если мы говорим об украинских ресурсах, как гарантии инвестиций в них. Но, с другой стороны, по крайней мере в краткосрочной перспективе они выглядят очень малореалистичными, особенно это касается пункта о мгновенном приглашении Украины в НАТО. США к этому не готовы, не говоря уже о таких странах, как Венгрия или Словакия, поддержать такую инициативу - сказал Яли.

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Он отметил, что президент США Байден на это не решался ни до полномасштабного вторжения, ни после, включая юбилейный саммит НАТО летом этого года.

Поэтому первый пункт выглядит малореалистичным. Другие пункты, в частности разрешение наносить удары дальнобойным вооружением, также, исходя из результатов визита в Вашингтон и европейские столицы, если Байден будет дальше блокировать это решение, мы не сможем наносить удары даже теми системами вооружения, которые уже есть. В частности, Storm Shadow, «Скальпами», где есть американские технологии. Пока он на это не готов, как мы видим - высказал свое мнение эксперт.

Он отметил, что не готов и Шольц, потому что у него через год выборы в Бундестах, а на региональных выборах ему трудно удалось в отдельных землях одержать победу, или получил поражение от «Альтернативы за Германию», которая выступает за налаживание отношений с Россией и сокращение помощи Украине.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сегодня обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.

В частности, Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания.

Также План победы включает снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной россией территории Украины и на территории рф - по объектам военной инфраструктуры - и предоставление Украине соответствующих дальнобойных ракет, дронов и других средств поражения.