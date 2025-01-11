Российская ПВО оказывается не способной защитить стратегические объекты рф, кроме резиденции путина и москвы - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Руководитель ЦПД заявил о неэффективности российской противовоздушной обороны в защите стратегических объектов. рф скрывает реальные потери систем ПВО, включая С300/С400 и Панцирь-С1.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что российская противовоздушная оборона оказывается не способной защитить стратегические объекты рф, кроме резиденции российского диктатора владимира путина и москвы, пишет УНН.
Детали
"российская ПВО все больше пробивается и оказывается не способной защитить стратегические объекты рф, кроме резиденции путина и москвы. И это же еще противостояние с НАТО не началось, еще Томагавки не летали. Полный позор. И это россияне скрывают количество уничтоженных РЛС и пусковых С300/С400 и Панцирь-С1. А их хватает", - написал руководитель ЦПД СНБО Коваленко в Telegram.
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