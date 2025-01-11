Російська ППО виявляється не здатною захистити стратегічні об‘єкти рф, окрім резиденції путіна і москви - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Керівник ЦПД заявив про неефективність російської протиповітряної оборони у захисті стратегічних об'єктів. РФ приховує реальні втрати систем ППО, включаючи С300/С400 та Панцирь-С1.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що російська протиповітряна оборона виявляється не здатною захистити стратегічні об‘єкти рф, окрім резиденції російського диктатора путіна і москви, пише УНН.
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"російська ППО все більше пробивається і виявляється не здатною захистити стратегічні об‘єкти рф, окрім резиденції путіна і москви. І це ж ще протистояння з НАТО не почалося, ще Томагавки не літали. Повна ганьба. І це росіяни приховують кількість знищених рлс та пускових С300/С400 та Панцирь-С1. А їх вистачає", - написав керівник ЦПД РНБО Коваленко у Telegram.
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