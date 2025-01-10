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Військові об'єкти рф під прикриттям цивільних підприємств атаковані дронами - керівник ЦПД при РНБО

Київ • УНН

 • 26232 перегляди

У ростовській та ленінградській областях рф атаковано замасковані військові об'єкти. кремль намагається приховати військові заводи і видає їх за звичайні підприємства.

У ростовській та ленінградській областях рф були атаковані замасковані військові об'єкти. росія намагається приховати військові заводи, видаючи їх за звичайні підприємства.  Про це попередив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко на своїй сторінці у соцмережі, передає УНН

У ростовській та ленінградській областях рф були атаковані замасковані воєнні об‘єкти. росія видає військові заводи за звичайні, намагаючись приховати їх справжню продукцію. Але відомо все

- написав Коваленко. 

  Раніше в рф повідомляли, що у ростовській області внаслідок атаки дронів сталася пожежа на підприємстві "ПластиФактор" та загорівся житловий будинок. Пошкоджено фасади та покрівлю семи будинків і школи, постраждалих немає.

Тим часом в російському оборонному відомстві заявили про нібито знищення та перехоплення силами протиповітряної оборони 40 українських безпілотних літальних апаратів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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