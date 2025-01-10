Військові об'єкти рф під прикриттям цивільних підприємств атаковані дронами - керівник ЦПД при РНБО

У ростовській та ленінградській областях рф були атаковані замасковані військові об'єкти. росія намагається приховати військові заводи, видаючи їх за звичайні підприємства. Про це попередив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко на своїй сторінці у соцмережі, передає УНН.

У ростовській та ленінградській областях рф були атаковані замасковані воєнні об‘єкти. росія видає військові заводи за звичайні, намагаючись приховати їх справжню продукцію. Але відомо все