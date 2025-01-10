В міноборони рф заявили про збиття 40 БПЛА над 6 регіонами: що відомо

В російському оборонному відомстві заявили про нібито знищення та перехоплення силами протиповітряної оборони 40 українських безпілотних літальних апаратів. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис мо рф у Telegram.

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Як запевняють в міноборони рф, 16 безпілотників буцімто було знищено над територією ростовської області, по чотири БПЛА - над територіями курської та воронезької областей, три БПЛА - над територією брянської області.

Ще два нібито збили над територією краснодарського краю, один - над територією бєлгородської області та десять - над акваторією Азовського моря.

Раніше повідомлялось, що у ростовській області рф внаслідок атаки дронів сталася пожежа на підприємстві "ПластиФактор" та загорівся житловий будинок. Пошкоджено фасади та покрівлю семи будинків і школи, постраждалих немає.