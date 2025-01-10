Атака дронів у Ростовській області: пожежа на підприємстві та пошкоджені будинки
Київ • УНН
У Ростовській області РФ внаслідок атаки дронів сталася пожежа на підприємстві "ПластиФактор" та загорівся житловий будинок. Пошкоджено фасади та покрівлю семи будинків і школи, постраждалих немає.
У Ростовській області росії через повітряну атаку сталася пожежа на одному з підприємств. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків губернатора регіону Юрій Слюсар, передає УНН.
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російський чиновник пише про нібито знищені 16 безпілотників. За його даними, попередньо, постраждалих немає.
Він уточнив, що в селі Чалтир внаслідок атаки FPV-дронами загорівся житловий будинок.
У Мясниковському районі в селі Чалтир в результаті атаки БПЛА виникла пожежа в приватному будинку, загорілися і припарковані поруч автомобілі. На місці працюють дежурні пожежні розрахунки
Також за його словами, у селі Крим сталося займання на території виробничого підприємства.
На хуторі Крюков Куйбишевського району через падіння уламків безпілотника зафіксовано пошкодження кількох будівель: вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівля семи житлових будинків і місцевої школи
Водночас місцеві телеграм-канали повідомляють про влучання у завод "ПластиФактор" у селі Крим Ростовської області рф.
Нагадаємо
Над передмістями Воронежа збили кілька БПЛА, внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна чотирьох приватних будинків та два автомобілі. В іншому передмісті постраждав один незаселений будинок.