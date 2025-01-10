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Атака дронів у Ростовській області: пожежа на підприємстві та пошкоджені будинки

Київ • УНН

 • 46282 перегляди

У Ростовській області РФ внаслідок атаки дронів сталася пожежа на підприємстві "ПластиФактор" та загорівся житловий будинок. Пошкоджено фасади та покрівлю семи будинків і школи, постраждалих немає.

У Ростовській області росії через повітряну атаку сталася пожежа на одному з підприємств. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків губернатора регіону Юрій Слюсар, передає УНН.

Деталі

російський чиновник пише про нібито знищені 16 безпілотників. За його даними, попередньо, постраждалих немає.

Він уточнив, що в селі Чалтир внаслідок атаки FPV-дронами загорівся житловий будинок.

У Мясниковському районі в селі Чалтир в результаті атаки БПЛА виникла пожежа в приватному будинку, загорілися і припарковані поруч автомобілі. На місці працюють дежурні пожежні розрахунки

- повідомив чиновник.

Також за його словами, у селі Крим сталося займання на території виробничого підприємства.

На хуторі Крюков Куйбишевського району через падіння уламків безпілотника зафіксовано пошкодження кількох будівель: вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівля семи житлових будинків і місцевої школи

- написав Слюсар.

Водночас місцеві телеграм-канали повідомляють про влучання у завод "ПластиФактор" у селі Крим Ростовської області рф.

Нагадаємо

Над передмістями Воронежа збили кілька БПЛА, внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна чотирьох приватних будинків та два автомобілі. В іншому передмісті постраждав один незаселений будинок.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКримінал та НП

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