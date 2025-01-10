У передмісті Воронежа збито безпілотники: що відомо про наслідки

Над передмістями Воронежа збили кілька безпілотників. Пошкоджено два приватні будинки. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.

В результаті атаки, що раніше відбулася, за уточненими даними, в приміському районі після знищення БПЛА і падіння уламків постраждали вікна чотирьох приватних будинків, а також автомобіль. Огляд триватиме, зокрема у світлий час доби