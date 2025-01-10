У передмісті Воронежа збито безпілотники: що відомо про наслідки

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Над передмістями Воронежа збили кілька БПЛА, внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна чотирьох приватних будинків та два автомобілі. В іншому передмісті постраждав один незаселений будинок.

Над передмістями Воронежа збили кілька безпілотників. Пошкоджено два приватні будинки. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.

В результаті атаки, що раніше відбулася, за уточненими даними, в приміському районі після знищення БПЛА і падіння уламків постраждали вікна чотирьох приватних будинків, а також автомобіль. Огляд триватиме, зокрема у світлий час доби

- написав Гусєв.

Він також зазначив, що в іншому передмісті незначні пошкодження отримав один приватний будинок, в якому ніхто не проживав, і автомобіль. Усунення наслідків розпочнеться відразу після отримання дозволу від оперативних служб.

Нагадаємо

російські війська знову силами 6 ОВТ провели штурмові дії з Воздвиженки на Єлизаветівку. Цього разу лише 2 ОВТ доїхало до Єлизаветівки й там же були знищені. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна

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