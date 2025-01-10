Сили оборони України відбили чергову атаку на Єлизаветівку — DeepState

російські війська знову силами 6 ОВТ провели штурмові дії з Воздвиженки на Єлизаветівку. Цього разу лише 2 ОВТ доїхало до Єлизаветівки й там же були знищені. Про це ввечері 9 січня повідомили в аналітичному проєкті DeepState, передає УНН.

Ворог знову відгріб, але це не остання спроба. У Новоолександрівку стягуються пі**ри для подальших штурмів. А Воздвиженка це тепер ворота через які кацапи будуть далі тиснути в бік траси та з метою обходу Мирнограда