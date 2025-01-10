Сили оборони України відбили чергову атаку на Єлизаветівку — DeepState
Київ • УНН
російські війська провели штурмові дії з Воздвиженки на Єлизаветівку силами 6 ОВТ, з яких 2 були знищені. Ворог стягує сили у Новоолександрівку для подальших штурмів.
російські війська знову силами 6 ОВТ провели штурмові дії з Воздвиженки на Єлизаветівку. Цього разу лише 2 ОВТ доїхало до Єлизаветівки й там же були знищені. Про це ввечері 9 січня повідомили в аналітичному проєкті DeepState, передає УНН.
Ворог знову відгріб, але це не остання спроба. У Новоолександрівку стягуються пі**ри для подальших штурмів. А Воздвиженка це тепер ворота через які кацапи будуть далі тиснути в бік траси та з метою обходу Мирнограда
Також зазначається, що уточнюється ситуація в Баранівці.
Нагадаємо
За добу 9 січня відбулося 144 бойових зіткнень, противник завдав 38 авіаційних та 884 ударів дронами-камікадзе. Найінтенсивніші атаки зафіксовано на Покровському, Курахівському та Курському напрямках.