Зведення з фронту: ЗСУ відбили найбільше атак на Покровському, Курахівському та Курському напрямках

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Київ • УНН

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За добу 9 січня відбулося 144 бойових зіткнень, противник завдав 38 авіаційних та 884 ударів дронами-камікадзе. Найінтенсивніші атаки зафіксовано на Покровському, Курахівському та Курському напрямках.

Від початку доби 9 січня на фронті відбулось 144 бойових зіткнень. Інтенсивно атакує ворог на Покровському, Курахівському та Курському напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України в оперативному звіті станом на 22:00 в Telegram, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що з початку доби відбулося 144 бойових зіткнення, противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши при цьому 53 КАБ, 884 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4627 обстрілів позицій наших військ.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки ворога в районах Стариці та Вовчанська. НАРами ворог атакував Вовчанські Хутори.

Агресор здійснив вісім атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Западного, Кучерівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Наші оборонці успішно відбили п’ять атак, ще три боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку за день російські війська 17 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Зелений Гай, Борівська Андріївка, Копанки, Твердохлібове, Макіївка, Греківка та Іванівка. Два боєзіткнення досі триває. Зелений Гай противник атакував НАРами.

На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка. В той же час ворог скинув три КАБ на Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку ворог сім разів атакував поблизу Часового Яру та Ступочок, всі атаки вже відбито. Авіаудару керованими авіаційними бомбами зазнало Майське, НАРами ворог атакував неподалік Кліщіївки.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка. Крім того на Костянтинівку та Торецьк було скинуто три КАБи, Дружба атакована НАРами.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 37 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Покровськ, Котлине, Успенівка, Нововасилівка, Новоандріївка та Новоєлизаветівка. Сім боєзіткнень ще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 197 та поранили 205 окупантів на даному напрямку; знищили три танки, чотири БМП, два автомобілі, крім того, суттєво пошкодили одну ББМ, танк та три автомобілі загарбників

- йдеться у звіті.

Інтенсивно атакує противник і на Курахівському напрямку.

На цей час доби нараховується вже 23 боєзіткнення. Атаки наші воїни відбивали поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. Наразі триває одне боєзіткнення

- повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Времівському напрямку ворог 11 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Янтарне, Костянтинопіль та Розлив, одне боєзіткнення триває дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Темирівка та Велика Новосілка.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався потіснити Сили оборони в районі островів Козацький та Забич. На Херсон ворог скинув чотири КАБи.

На Курському напрямку українські захисники відбивали 25 атак загарбників, одне боєзіткнення ще триває.

Крім того ворог завдав 19 авіаударів, застосувавши 31 КАБ, здійснив 294 артилерійські обстріли, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню

- пише Генштаб ЗСУ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо

російські війська атакували Кривий Ріг трьома крилатими ракетами "Іскандер-К". Усі три ракети були успішно збиті підрозділами повітряного командування "Схід" ЗСУ.

Віта Зеленецька

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