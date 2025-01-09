Сводка с фронта: ВСУ отбили больше всего атак на Покровском, Кураховском и Курском направлениях

С начала суток 9 января на фронте состоялось 144 боевых столкновений. Интенсивно атакует враг на Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в оперативном отчете по состоянию на 22:00 в Telegram, передает УНН.

Детали

Отмечается, что с начала суток произошло 144 боевых столкновения, противник нанес 38 авиационных ударов, сбросив при этом 53 КАБ, 884 ударов дронами-камикадзе, совершил 4627 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация на основных направлениях

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки врага в районах Старицы и Волчанска. НАРами враг атаковал Волчанские Хутора.

Агрессор совершил восемь атак на наши укрепления на Купянском направлении вблизи Западного, Кучеровки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. Наши защитники успешно отбили пять атак, еще три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении за день российские войска 17 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Боровская Андреевка, Копанки, Твердохлебово, Макеевка, Грековка и Ивановка. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Зеленый Гай противник атаковал НАРами.

На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка. В то же время враг сбросил три КАБ на Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг семь раз атаковал вблизи Часового Яра и Ступочек, все атаки уже отбиты. Авиаудару управляемыми авиационными бомбами подверглось Майское, НАРами враг атаковал неподалеку Клещеевки.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. Кроме того на Константиновку и Торецк было сброшено три КАБа, Дружба атакована НАРами.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Покровск, Котлино, Успеновка, Нововасильевка, Новоандреевка и Новоелизаветовка. Семь боестолкновений еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 197 и ранили 205 оккупантов на данном направлении; уничтожили три танка, четыре БМП, два автомобиля, кроме того, существенно повредили одну ББМ, танк и три автомобиля захватчиков - говорится в отчете.

Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении.

На это время суток насчитывается уже 23 боестолкновения. Атаки наши воины отражали вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного. Сейчас продолжается одно боестолкновение - сообщает Генштаб ВСУ.

На Времовском направлении враг 11 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Янтарное, Константинополь и Разлив, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиаударам КАБами подверглись Темировка и Великая Новоселка.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался потеснить Силы обороны в районе островов Казацкий и Забич. На Херсон враг сбросил четыре КАБа.

На Курском направлении украинские защитники отражали 25 атак захватчиков, одно боестолкновение еще продолжается.

Кроме того враг нанес 19 авиаударов, применив 31 КАБ, совершил 294 артиллерийских обстрела, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня - пишет Генштаб ВСУ.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

российские войска атаковали Кривой Рог тремя крылатыми ракетами "Искандер-К". Все три ракеты были успешно сбиты подразделениями воздушного командования "Восток" ВСУ.